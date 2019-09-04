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04 Eylül 2019 Çarşamba 15:04:34 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:08:15

AÖL ek sınav sonucu ne zaman belli olur? AÖL ek sınav sonucu sorgulama sayfası

AÖL ek sınav sonucu ne zaman belli olur? AÖL ek sınav sonucu sorgulama sayfası arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Açıköğretim Lisesi öğrencileri mezun olmak için geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen AÖL ek sınava girdi. İki gün süren AÖL ek sınavlara, Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrenciler girdi. AÖL ek sınavda mezun olma hayali ile ter döken öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. AÖL ek sınav sonucu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

Açıköğretim Lisesi öğrencileri mezun olmak için geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen AÖL ek sınava girdi. İki gün süren AÖL ek sınavlara, Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrenciler girdi. AÖL ek sınavda mezun olma hayali ile ter döken öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.AÖL ek sınav sonucu ne zaman belli olur? AÖL ek sınav sonucu sorgulama sayfası arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AÖL ek sınav sonucu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

AÖL EK SINAV SONUCU SORGULAMA
 

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanması halinde haberimizden sonuçlara erişim sağlanabilecek. AÖL ek sınav sonuçları AÖL giriş 

AÖL EK SINAV 

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için AÖL Ek Sınav 31 Ağustos-01 Eylül 2019 tarihlerinde uygulanıyor.

Ek sınava girmek isteyen öğrencilerden Batı Avrupa ve Ortadoğu Programına kayıtlı olan öğrenciler aokyurtdisilise@meb.gov.tr adresine yazılı ek sınav duyurularına uygun olarak e-posta gönderdi. E-postanın içeriğinde sınav ücretini yatırdığını gösteren dekont ile ek sınava girmek istediğini belirten dilekçe olması da istendi.

EK SINAV GİRİŞ YERLERİ LİSTESİ

İL - İLÇE
ADANA SEYHAN
ANKARA ÇANKAYA
ANKARA ETİMESGUT
ANKARA MAMAK
ANKARA YENİMAHALLE
ANTALYA MURATPAŞA
AYDIN EFELER
BALIKESİR KARESİ
BURSA OSMANGAZİ
DENİZLİ MERKEZEFENDİ
DİYARBAKIR YENİŞEHİR
ERZURUM YAKUTİYE
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI
GAZİANTEP ŞAHİNBEY
HATAY ANTAKYA
İSTANBUL AVCILAR
İSTANBUL BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BEYOĞLU
İSTANBUL ESENLER
İSTANBUL FATİH
İSTANBUL KADIKÖY
İSTANBUL SULTANBEYLİ
İSTANBUL ÜMRANİYE
İZMİR KARŞIYAKA
İZMİR KONAK
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT
KARABÜK MERKEZ
KAYSERİ MELİKGAZİ
KOCAELI İZMİT
KONYA SELÇUKLU
MALATYA BATTALGAZİ
MANİSA YUNUSEMRE
MARDİN ARTUKLU
MERSİN AKDENİZ
MUĞLA MENTEŞE
ORDU ALTINORDU
SAKARYA ADAPAZARI
SAMSUN İLKADIM
SİVAS MERKEZ
ŞANLIURFA HALİLİYE
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA
TRABZON ORTAHİSAR
VAN İPEKYOLU

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