Açıköğretim Lisesi öğrencileri mezun olmak için geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen AÖL ek sınava girdi. İki gün süren AÖL ek sınavlara, Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrenciler girdi. AÖL ek sınavda mezun olma hayali ile ter döken öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.AÖL ek sınav sonucu ne zaman belli olur? AÖL ek sınav sonucu sorgulama sayfası arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AÖL ek sınav sonucu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanması halinde haberimizden sonuçlara erişim sağlanabilecek. AÖL ek sınav sonuçları AÖL giriş

AÖL EK SINAV

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için AÖL Ek Sınav 31 Ağustos-01 Eylül 2019 tarihlerinde uygulanıyor.

Ek sınava girmek isteyen öğrencilerden Batı Avrupa ve Ortadoğu Programına kayıtlı olan öğrenciler aokyurtdisilise@meb.gov.tr adresine yazılı ek sınav duyurularına uygun olarak e-posta gönderdi. E-postanın içeriğinde sınav ücretini yatırdığını gösteren dekont ile ek sınava girmek istediğini belirten dilekçe olması da istendi.

EK SINAV GİRİŞ YERLERİ LİSTESİ

İL - İLÇE

ADANA SEYHAN

ANKARA ÇANKAYA

ANKARA ETİMESGUT

ANKARA MAMAK

ANKARA YENİMAHALLE

ANTALYA MURATPAŞA

AYDIN EFELER

BALIKESİR KARESİ

BURSA OSMANGAZİ

DENİZLİ MERKEZEFENDİ

DİYARBAKIR YENİŞEHİR

ERZURUM YAKUTİYE

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI

GAZİANTEP ŞAHİNBEY

HATAY ANTAKYA

İSTANBUL AVCILAR

İSTANBUL BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BEYOĞLU

İSTANBUL ESENLER

İSTANBUL FATİH

İSTANBUL KADIKÖY

İSTANBUL SULTANBEYLİ

İSTANBUL ÜMRANİYE

İZMİR KARŞIYAKA

İZMİR KONAK

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT

KARABÜK MERKEZ

KAYSERİ MELİKGAZİ

KOCAELI İZMİT

KONYA SELÇUKLU

MALATYA BATTALGAZİ

MANİSA YUNUSEMRE

MARDİN ARTUKLU

MERSİN AKDENİZ

MUĞLA MENTEŞE

ORDU ALTINORDU

SAKARYA ADAPAZARI

SAMSUN İLKADIM

SİVAS MERKEZ

ŞANLIURFA HALİLİYE

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA

TRABZON ORTAHİSAR

VAN İPEKYOLU