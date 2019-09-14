AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı sizlerle

Açıköğretim Lisesi öğrencileri mezun olmak için AÖL ek sınava girdi. AÖL ek sınava, Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrenciler girebildi. AÖL ek sınavda mezun olma hayali ile ter döken öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları nereden sorgulanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanması halinde haberimizden sonuçlara erişim sağlanabilecek.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için AÖL Ek Sınav 31 Ağustos-01 Eylül 2019 tarihlerinde uygulanıyor.

Ek sınava girmek isteyen öğrencilerden Batı Avrupa ve Ortadoğu Programına kayıtlı olan öğrenciler aokyurtdisilise@meb.gov.tr adresine yazılı ek sınav duyurularına uygun olarak e-posta gönderdi. E-postanın içeriğinde sınav ücretini yatırdığını gösteren dekont ile ek sınava girmek istediğini belirten dilekçe olması da istendi.

2019 2020 AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

2019-2020 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ancak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrenciler (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabilecekler.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.