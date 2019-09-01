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01 Eylül 2019 Pazar 10:31:31 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 10:32:53

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

Açıköğretim Lisesi öğrencileri mezun olma hayali ile bugün gerçekleşen ek sınava giriyor. AÖL ek sınavlar dün de gerçekleşmişti. AÖL ek sınavlar, Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenleniyor. Mezun olmak için kaldıkları dersten ek sınava giren öğrenciler şimdiden sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları nereden öğrenilecek? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. AÖL ek sınav sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları nereden öğrenilecek? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Açıköğretim Lisesi öğrencileri mezun olmak için bugün gerçekleşen AÖL ek sınava giriyor. AÖL öğrencileri için ek sınav dün de gerçekleşti. İki gün süren AÖL ek sınavlara, Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri girebildi. Mezun olmak için kaldıkları dersten ek sınava giren öğrenciler şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları nereden öğrenilecek? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. AÖL ek sınav sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanması halinde haberimizden sonuçlara erişim sağlanabilecek. AÖL ek sınav sonuçları AÖL giriş 

AÖL EK SINAV 

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için AÖL Ek Sınav 31 Ağustos-01 Eylül 2019 tarihlerinde uygulanıyor.

Ek sınava girmek isteyen öğrencilerden Batı Avrupa ve Ortadoğu Programına kayıtlı olan öğrenciler aokyurtdisilise@meb.gov.tr adresine yazılı ek sınav duyurularına uygun olarak e-posta gönderdi. E-postanın içeriğinde sınav ücretini yatırdığını gösteren dekont ile ek sınava girmek istediğini belirten dilekçe olması da istendi.

EK SINAV GİRİŞ YERLERİ LİSTESİ

İL - İLÇE
ADANA SEYHAN
ANKARA ÇANKAYA
ANKARA ETİMESGUT
ANKARA MAMAK
ANKARA YENİMAHALLE
ANTALYA MURATPAŞA
AYDIN EFELER
BALIKESİR KARESİ
BURSA OSMANGAZİ
DENİZLİ MERKEZEFENDİ
DİYARBAKIR YENİŞEHİR
ERZURUM YAKUTİYE
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI
GAZİANTEP ŞAHİNBEY
HATAY ANTAKYA
İSTANBUL AVCILAR
İSTANBUL BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BEYOĞLU
İSTANBUL ESENLER
İSTANBUL FATİH
İSTANBUL KADIKÖY
İSTANBUL SULTANBEYLİ
İSTANBUL ÜMRANİYE
İZMİR KARŞIYAKA
İZMİR KONAK
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT
KARABÜK MERKEZ
KAYSERİ MELİKGAZİ
KOCAELI İZMİT
KONYA SELÇUKLU
MALATYA BATTALGAZİ
MANİSA YUNUSEMRE
MARDİN ARTUKLU
MERSİN AKDENİZ
MUĞLA MENTEŞE
ORDU ALTINORDU
SAKARYA ADAPAZARI
SAMSUN İLKADIM
SİVAS MERKEZ
ŞANLIURFA HALİLİYE
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA
TRABZON ORTAHİSAR
VAN İPEKYOLU

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