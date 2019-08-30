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30 Ağustos 2019 Cuma 11:43:57 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:45:22

AÖL ek sınav ne zaman, saat kaçta? AÖL ek sınav giriş belgesi indirme sayfası

AÖL ek sınav ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı ve AÖL ek sınav giriş belgesi indirme sayfası ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilere mezun olma şansı sunuluyor. Bu doğrultuda düzenlenen AÖL ek sınav tarihi yaklaştı. Ek sınav başvuruları 29 Temmuz-01 Ağustos tarihleri arasında kabul edilmişti. Ek sınav ders seçimi de yine bu tarihlerde gerçekleşti. Başvurularını gerçekleştiren öğrenciler heyecanla beklediği sınav için geri sayım sürüyor. Öğrencilerin, Sınav Giriş Belgelerini sistem üzerinden almayı unutmamaları gerekiyor.

AÖL ek sınav ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı ve AÖL ek sınav giriş belgesi indirme sayfası ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilere mezun olma şansı sunuluyor. Bu doğrultuda düzenlenen AÖL ek sınav tarihi yaklaştı. Ek sınav başvuruları 29 Temmuz-01 Ağustos tarihleri arasında kabul edilmişti. Ek sınav ders seçimi de yine bu tarihlerde gerçekleşti. Başvurularını gerçekleştiren öğrenciler heyecanla beklediği sınav için geri sayım sürüyor. 31 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak olan Ek Sınav, "Sınav Giriş Yerleri" açıklandı.  Öğrencilerin, Sınav Giriş Belgelerini sistem üzerinden almayı unutmamaları gerekiyor.

AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİRME SAYFASI
 


AÖL EK SINAV SAAT KAÇTA?

AÖL Ek Sınav 31 Ağustos-01 Eylül 2019 tarihlerinde uygulanacak. AÖL Ek Sınav saati giriş belgesinde görülebiliyor.

Ek sınava girmek isteyen öğrencilerden Batı Avrupa ve Ortadoğu Programına kayıtlı olan öğrenciler aokyurtdisilise@meb.gov.tr  adresine yazılı ek sınav duyurularına uygun olarak e-posta gönderdi. E-postanın içeriğinde sınav ücretini yatırdığını gösteren dekont ile ek sınava girmek istediğini belirten dilekçe olması da istendi.

EK SINAV GİRİŞ YERLERİ LİSTESİ

İL - İLÇE
ADANA SEYHAN
ANKARA ÇANKAYA
ANKARA ETİMESGUT
ANKARA MAMAK
ANKARA YENİMAHALLE
ANTALYA MURATPAŞA
AYDIN EFELER
BALIKESİR KARESİ
BURSA OSMANGAZİ
DENİZLİ MERKEZEFENDİ
DİYARBAKIR YENİŞEHİR
ERZURUM YAKUTİYE
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI
GAZİANTEP ŞAHİNBEY
HATAY ANTAKYA
İSTANBUL AVCILAR
İSTANBUL BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BEYOĞLU
İSTANBUL ESENLER
İSTANBUL FATİH
İSTANBUL KADIKÖY
İSTANBUL SULTANBEYLİ
İSTANBUL ÜMRANİYE
İZMİR KARŞIYAKA
İZMİR KONAK
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT
KARABÜK MERKEZ
KAYSERİ MELİKGAZİ
KOCAELI İZMİT
KONYA SELÇUKLU
MALATYA BATTALGAZİ
MANİSA YUNUSEMRE
MARDİN ARTUKLU
MERSİN AKDENİZ
MUĞLA MENTEŞE
ORDU ALTINORDU
SAKARYA ADAPAZARI
SAMSUN İLKADIM
SİVAS MERKEZ
ŞANLIURFA HALİLİYE
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA
TRABZON ORTAHİSAR
VAN İPEKYOLU

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