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03 Ekim 2019 Perşembe 16:21:25 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 16:23:37

AÖL ders seçimi 2019 ne zaman yapılır? AÖL ders seçimi nasıl, nereden yapılır?

AÖL'e kayıt yaptıran ve kayıtlarını yenileyen AÖL öğrencileri ders seçimlerini ne zaman ve nasıl yapacağını araştırıyor. AÖL ders seçimi ne zaman yapılır? AÖL ders seçimi nasıl, nereden yapılır? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2019 tarihinde sona erdi. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adaylarının 30 TL sınav katılım bedelini en geç 4 Ekim 2019 tarihi mesai bitimine kadar kılavuzlarda adı geçen ilgili bankalara yatırmaları gerekiyor. Mazeretli kayıtlar da yine 28 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında yapılıyor. AÖL ders seçimi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor..

AÖL'e kayıt yaptıran ve kayıtlarını yenileyen AÖL öğrencileri ders seçimlerini ne zaman ve nasıl yapacağını araştırıyor.  AÖL ders seçimi ne zaman yapılır? AÖL ders seçimi nasıl, nereden yapılır? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2019 tarihinde sona erdi. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adaylarının 30 TL sınav katılım bedelini en geç 4 Ekim 2019 tarihi mesai bitimine kadar kılavuzlarda adı geçen ilgili bankalara yatırmaları gerekiyor. Mazeretli kayıtlar da yine 28 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında yapılıyor.

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILIR?

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 21 Ağustos 2019 tarihinde açıldı. I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 18 Ekim 2019 tarihinde erişime kapanacak.

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders Seçimi; Öğrenciler, öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak “http://aol.meb.gov.tr/” internet adresinden yapmaları gerekmektedir. 

Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.

AÖL SINAVLARI 2019 NE ZAMAN?

I. dönem sınava giriş yerleri 04 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak. I. Dönem Sonu Sınavları 7 Aralık 2019 Cumartesi ve 8 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi ya da kısa adı ile açık lise veya AÖL, herhangi bir sebepten dolayı örgün öğretimine devam edemeyen kişilerin eğitimlerinin yarım kalmaması üzere okumuş oldukları lisedir. Açık öğretim lisesi 1992 yılında alınan bir karar sonucunda kurulmuştur. Lisenin temel prensibi uzaktan öğretim esasına dayanmaktadır. Açık öğretim lisesinde okuyan öğrencilere örgün öğretim ile paralel bir eğitim sunulmaktadır. Öğrenciler eğitimlerini basılı yayın, TV ve radyo yayınları vasıtası ile alırlar. Günümüzde liseler 4 yıl olduğu için açık lise de 4 yıl, toplamda 8 dönemdir. Ancak 18 yaşından büyükler için yılda üç sınav hakkı verilmiştir. Şayet bu haktan faydalanılırsa 2.5 yılda açık lise tamamlanabilir.

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