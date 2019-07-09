AÖL cevap anahtarı yayınlandı mı? AÖL soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) heyecanı devam ediyor. Eğitimine açıköğretim ile dışarıdan devam eden binlerce öğrenci AÖL sonuçları ve soru- cevaplarının açıklanacağı günü bekliyorlar. AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.Açık lise sınav sonuçlarını; sonuçların açıklanmasının ardından(http://aolweb.aol.meb.gov.tr) bağlantı adresinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrencin adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

AÖL cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. AÖL cevap anahtarı açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.Sınav sonuçları yazılı olarak öğrencin adreslerine gönderilmeyecek.

2019 - 2020 YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL'nin iş takvimine göre, 2019 - 2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos ile 27 Eylül tarihleri arasında alınacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemeleri ise 21 Ağustos ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılacak.



I. dönem sınava giriş yerleri 4 Aralık 2019'da internette yayınlanacak.

I. dönem sonu sınavları ise 7 - 8 aralık 2019 tarihlerin yapılacak.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi.