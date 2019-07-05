AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu dersleri neler?

Zorlu bir sene sonunda Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri hangi dersleri alabileceklerini ve sınav tarihini internette araştırmaya başladı. 24-28 Haziran 2019 tarihlerinde arasında başvuruları kabul edilen AÖF yaz okulu kayıt dönemi yoğun talep üzerine 5 Temmuz 2019 Cuma günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştı. 19 Temmuz 2019 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, yaz okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir. Fakülteye devam eden öğrenciler için yaz okulları isteğe bağlıdır, harhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Peki yaz okulu dersleri neler? Öğrenciler istedikleri dersleri seçebilecek mi? ve diğer tüm detaylar haberimizde..

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanıyor. Tarihlerin kaçırılmaması veya unutulmaması için öğrencilerin dikket etmeleri gerektiği vurgulandı. Sınava Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilyor. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremeyecekleri bildirildi.

AÖF YAZ OKULU DERSLERİ NELER?

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulunda hangi ders/derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir. Not ortalamam 2.00'ın altında; yaz okuluna hangi dersleri seçebilirim? sorusu da oldukça merak ediliyor. Açılacak derslerden, FF harf notu aldığınız ders/dersler, uyarı aldığınız dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders/dersler ile hiç almadığınız ders/derslerden, en fazla 5 ders seçebilirsiniz.

YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜCRETİ TUTARI NE KADAR?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti;

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 TL öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 TL öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 TL öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 TL öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 TL öder.

YAZ OKULU KAYITLARINDA HANGİ ÖĞRENCİLERDEN ÜCRET ALINMAZ?



İlgili Kanunlar kapsamında olan Şehit/Gazi yakınlarından,

03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden yaz okulu ücreti alınmamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için 2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Okulu İnternet Başvuru ve Kayıt KılavuzunDA bulabilirsiniz.

YAZ OKULUNDA YAPILACAK SINAVA KİMLER GİREMEZ?

Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.