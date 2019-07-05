AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu dersleri neler?

  • Bist 100
    100.065
  • Dolar
    5,6108
  • Euro
    6,3222
  • Altın
    255,3033
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İzmir'de heyelan olan mahalle "afete maruz bölge" ilan edildi İzmir'de heyelan olan mahalle "afete maruz bölge" ilan edildi
3'üncü kattan düşen minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı 3'üncü kattan düşen minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı
UEFA'dan flaş Trabzonspor kararı UEFA'dan flaş Trabzonspor kararı
Hilal-i Ahmer Koleksiyonu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında sergileniyor Hilal-i Ahmer Koleksiyonu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında sergileniyor
Ketenpere konusu ne? Ketenpere filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Ketenpere konusu ne? Ketenpere filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
İran'dan İsrail'e yeni tehdit İran'dan İsrail'e yeni tehdit
Comolli strateji değiştirdi! Beklemeye tahammül yok Comolli strateji değiştirdi! Beklemeye tahammül yok
Bulgaristan'da başmüftülük binasına saldırı Bulgaristan'da başmüftülük binasına saldırı
NATO'dan Rusya'ya INF uyarısı: Zaman daralıyor, Rusya'ya çağrımızı yineliyoruz NATO'dan Rusya'ya INF uyarısı: Zaman daralıyor, Rusya'ya çağrımızı yineliyoruz
Kolarov için İtalya'dan flaş iddia! 'Ayrılık konuşması gerçekleşti' Kolarov için İtalya'dan flaş iddia! 'Ayrılık konuşması gerçekleşti'
Rusya, Türkiye'de ihracat ofisi açacak Rusya, Türkiye'de ihracat ofisi açacak
5 Temmuz reyting sıralaması! Her Yerde Sen mi, Hercai mi, Bir Baba Hindu mu, Ketenpere mi kim birinci? 5 Temmuz reyting sıralaması! Her Yerde Sen mi, Hercai mi, Bir Baba Hindu mu, Ketenpere mi kim birinci?
Yargıtay Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu Yargıtay Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu
Başkan Erdoğan: 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır Başkan Erdoğan: 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır
Prenses Haya neden İngiltere’ye sığındı? İşte İngiliz basınının iddiası... Prenses Haya neden İngiltere’ye sığındı? İşte İngiliz basınının iddiası...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor
Orta Asya’nın en yüksek gökdelenini Türk şirketi yapacak Orta Asya’nın en yüksek gökdelenini Türk şirketi yapacak
İkinci Merih Demiral vakası! İtalya onun peşinde İkinci Merih Demiral vakası! İtalya onun peşinde
YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınavları ne zaman açıklanacak? YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınavları ne zaman açıklanacak?
Sri Lanka'da 4 kişinin infazı 30 Ekim'e ertelendi Sri Lanka'da 4 kişinin infazı 30 Ekim'e ertelendi
Bir Baba Hindu oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi? Bir Baba Hindu oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi?
Beyrut'ta Burak Özçivit izdihamı yaşandı Beyrut'ta Burak Özçivit izdihamı yaşandı
NATO'dan Rusya'ya INF uyarısı: Tehlike kapıda NATO'dan Rusya'ya INF uyarısı: Tehlike kapıda
2. Abdulhamid'i de gördü, Başkan Erdoğan'ı da 2. Abdulhamid'i de gördü, Başkan Erdoğan'ı da

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Temmuz 2019 Cuma 15:35:05 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:37:52

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu dersleri neler?

Anadolu Üniversitesi Türkiyenin açık ve uzaktan eğitim veren en köklü kurumlarından birisi olarak öğrencilerine bu yıl yaz okulu müjdesi verdi. Notlarını yükseltmek ve bir sonraki seneye daha iyi bir başlangıç yapmak isteyen öğrenciler "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?" sorusunun yanıtı araştırmaya başladılar. 2018-2019 öğretim yılının yaz dönemi için Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu imkanı tanındı. Yaz okulu öğrencilere birçok fırsat sunuyor bunlardan biri öğrenciler üst veya alt yarıyıllardan daha önce almadıkları veya almadıkları dersleri seçebiliyorlar olmaları. NO'su 2,00’ın altındaki öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD, düşen ders veya dersleri yaz okulunda alabiliyor ve not ortamalarını yükseltebiliyorlar. Bir diğer merak edilen konu ise "yaz okulu ücretleri bu dönem ne kadar?" olduğu.. İşte tüm detaylar...

Zorlu bir sene sonunda Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri hangi dersleri alabileceklerini ve sınav tarihini internette araştırmaya başladı. 24-28 Haziran 2019 tarihlerinde arasında başvuruları kabul edilen AÖF yaz okulu kayıt dönemi yoğun talep üzerine 5 Temmuz 2019 Cuma günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştı. 19 Temmuz 2019 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, yaz okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir. Fakülteye devam eden öğrenciler için yaz okulları isteğe bağlıdır, harhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Peki yaz okulu dersleri neler? Öğrenciler istedikleri dersleri seçebilecek mi? ve diğer tüm detaylar haberimizde..

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanıyor. Tarihlerin kaçırılmaması veya unutulmaması için öğrencilerin dikket etmeleri gerektiği vurgulandı. Sınava Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilyor. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremeyecekleri bildirildi.

AÖF YAZ OKULU DERSLERİ NELER?
Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulunda hangi ders/derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir. Not ortalamam 2.00'ın altında; yaz okuluna hangi dersleri seçebilirim? sorusu da oldukça merak ediliyor. Açılacak derslerden, FF harf notu aldığınız ders/dersler, uyarı aldığınız dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders/dersler ile hiç almadığınız ders/derslerden, en fazla 5 ders seçebilirsiniz.

YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜCRETİ TUTARI NE KADAR?
Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti;
Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 TL öder.
Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 TL öder.
Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 TL öder.
Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 TL öder.
Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 TL öder.

YAZ OKULU KAYITLARINDA HANGİ ÖĞRENCİLERDEN ÜCRET ALINMAZ?


İlgili Kanunlar kapsamında olan Şehit/Gazi yakınlarından,

03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden yaz okulu ücreti alınmamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için 2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Okulu İnternet Başvuru ve Kayıt KılavuzunDA bulabilirsiniz.

YAZ OKULUNDA YAPILACAK SINAVA KİMLER GİREMEZ?
Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.

 

Başkan Erdoğan: 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır
Ölü sayısı 1000'e yaklaşmıştı, korkunç görüntüler yayınlandı!
Emiri yıkan kaçışın arkasında koruma mı var? İşte İngiliz basınının iddiası...
"İsrail’in çıkarlarına hizmet eden proje asla kabul edilemez"
Hilal-i Ahmer Koleksiyonu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında sergileniyor
Başkan Erdoğan'dan yeni parti iddialarına dikkat çeken yorum
2. Abdulhamid'i de gördü, Başkan Erdoğan'ı da
Başkan Erdoğan önemli açıklamalar
Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlama oldu: Ölü ve yaralılar
Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu!
FETÖ'nün karanlık yüzünü gösteren The Network belgeselini 13 ülke daha görecek
S-400 mü, Patriot mu? İlker Başbuğ yorumladı: Dünyanın en iyisi
Beyrut'ta Burak Özçivit izdihamı
Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması! Doğruladılar
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
Galatasaray büyük bomba peşinde! Gelirse olay olur
Yeni görüntüleri ortaya çıktı... 'Tosuncuk'un lüks yat sefası
SIPRI'dan kritik uyarı: ABD'nin tehdidi NATO'yu sarsar
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Cocu imzayı attı, Fenerbahçeli o ismi istedi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ