AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2019? AÖF yaz okulu sınavı Eylül'ün kaçında? sorusunun yanıtı merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınavına girecek olan öğrenciler sınavın ayın kaçında olduğunu araştırıyor. AÖF yaz okuluna kayıt yaptıran ve ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler katılacakları AÖF yaz okulu sınavı 19 Temmuz 2019 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, yaz okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebiliyor. AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2019? AÖF yaz okulu sınavı Eylül'ün kaçında? sorularının yanıtı ve merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVI EYLÜL'ÜN KAÇINDA?

Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 Cumartesi ve Pazar günlerinde yapılacak. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanıyor. AÖF yaz okulu sınavı giriş belgeleri henüz düzenlenemdi. AÖF yaz okulu sınavı giriş belgeleri düzenlendikten sonra haberimizde yer alacak.

YAZ OKULUNDA YAPILACAK SINAVA KİMLER GİREMEZ?

Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.

AÖF YAZ OKULU DERSLERİ NELER?

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulunda hangi ders/derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir. Not ortalamam 2.00'ın altında; yaz okuluna hangi dersleri seçebilirim? sorusu da oldukça merak ediliyor. Açılacak derslerden, FF harf notu aldığınız ders/dersler, uyarı aldığınız dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders/dersler ile hiç almadığınız ders/derslerden, en fazla 5 ders seçebilirsiniz.

YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜCRETİ TUTARI NE KADAR?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti;

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 TL öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 TL öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 TL öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 TL öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 TL öder.

YAZ OKULU KAYITLARINDA HANGİ ÖĞRENCİLERDEN ÜCRET ALINMIYOR?

İlgili Kanunlar kapsamında olan Şehit/Gazi yakınlarından, 03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden yaz okulu ücreti alınmamaktadır.