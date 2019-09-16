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16 Eylül 2019 Pazartesi 13:48:03 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:49:07

AÖF yatay geçiş kayıtları başladı! AÖF yatay geçiş kayıtları nasıl yapılır?

AÖF yatay geçiş kayıt dönemi başladı. AÖF yatay geçiş kayıtları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı, adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. AÖF 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi yatay geçiş başvurusu kabul edilip kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi yayınlandı. Liste ismi olan adaylar için kayıt süreci başladı. Öğrenci adayları "AÖF yatay geçiş kayıtları nasıl yapılır?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. AÖF yatay geçiş kayıtlarının nasıl yapıldığı haberimiz içerisinde yer alıyor.

AÖF yatay geçiş kayıt dönemi başladı. AÖF yatay geçiş kayıtları nasıl yapılır? merak ediliyor. AÖF yatay geçiş kayıtlarının nasıl yapılacağı, AÖF duyurusunda yer alıyor. Öğrenciler AÖF duyurusunda yer alan bilgilere göre kayıt işlemini gerçekleştirebiliyor. Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına 2019-2020 öğretim yılı yatay geçiş kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 16-18 Eylül 2019 tarihleri arasında kayıtlarını yapabilecek.

AÖF YATAY GEÇİŞ KAYITLARI NEREDEN YAPILIR?

AÖF yatay geçiş kayıtları, https://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu, Yatay Geçiş linkinden başvuru yaptıktan sonra Açıköğretim bürolarından yapılabiliyor.

Kayıtlı olunan üniversiteden alınacak yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge kayıtlar anında Açıköğretim bürosuna teslim edilmesi gerekiyor.

AÖF YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

2019-2020 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adaylardan istenen belgeler şöyleydi:

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Formu ve/veya

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu

Öğrencinin Yerleştiği Yıldaki ÖSYS Sonuç Belgesi 

Kayıtlı Olduğu Üniversiteye Ait Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi (son bir ay içerisinde alınmış)

Kayıtlı Olduğu Üniversitenin Öğrenci İşlerinden Onaylı

Ders İçerikleri
Not Durum Belgesi (Transkript)
Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge

Daha Önce Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge (Sadece Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuru yapacak adaylardan istenecektir)

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