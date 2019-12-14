AÖF güz dönemi sınavları bugün ve yarın gerçekleşiyor. AÖF öğrencileri bugün ve yarın sorumlu olduğu derslerin ilk sınavlarına giriyor. AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF soru ve cevaplar ne zaman açıklanır? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Sınavdan çıkan öğrenciler Anadolu AÖF güz vize soruları nasıldı? sorusunun yanıtını araştırıyor. AÖF güz dönemi sınavları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. AÖF soru ve cevaplarının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. AÖF soru ve cevapları yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 2019 güz AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 14 Aralık 2019 Cumartesi ve 15 Aralık 2019 Pazar günlerinde yapılacak.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 Ocak 2020 Cumartesi ve 19 Ocak 2020 Pazar günlerinde yapılacak.

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.