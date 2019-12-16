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16 Aralık 2019 Pazartesi 11:50:14 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:51:16

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ne zaman yayınlanır?

AÖF öğrencileri, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavına girdiler. 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşen sınava giren öğrenciler "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ne zaman yayınlanır?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. 4 oturumda gerçekleşen AÖF sınavında öğrencilere her ders için 20 soru soruldu. AÖF öğrencileri alacakları puanı hesaplamak için soru ve cevap anahtarlarının yayınlanmasını istiyor. AÖF soruları ve cevapları ile AÖF sınav sonuçlarına ilişkin merak edilenler haberimizde..

AÖF 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. AÖF güz dönemi sınavına giren öğrenciler "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ne zaman yayınlanır?" sorularının yanıtını merak ediyor. Toplamda 4 oturumda gerçekleşen AÖF sınavında öğrencilere her ders için 20 soru soruldu. AÖF öğrencileri alacakları puanı hesaplamak için soru ve cevap anahtarlarının yayınlanmasını istiyor. AÖF soruları ve cevapları ile AÖF sınav sonuçlarına ilişkin merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AÖF SORULARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. AÖF soru ve cevpların önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Soru ve cevaplar “ANADOLUM e-Kampüs” sayfası üzerinden yayımlanıyor.

AÖF GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
 

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 güz AÖF sınav sonuçlarına ilişkin Anadolu Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2019 AÖF güz dönemi final sınavı 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak.

Türkiye genelinde yapılacak sınavların ik oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Cumartesi iki pazar iki olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve cevaplamaları için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

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