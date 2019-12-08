AÖF sınav tarihleri 2020: AÖF sınav merkezi tercihi nasıl yapılır?

AÖF sınav tarihleri 2020 ne zaman? AÖF sınav merkezi tercihi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler arama motorlarında 2020 AÖF sınav tarihlerini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi Dönem Sonu Sınavları ve sınav merkezi tercihi seçimine ilişkin bilgiler AÖF duyuruları kapsamında yer alıyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2020

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi Dönem Sonu Sınavları, 18 Ocak 2020 Cumartesi ve 19 Ocak 2020 Pazar günlerinde yapılacaktır.

AÖF SINAV MERKEZİ TERCİHİ

18-19 Ocak 2020 tarihlerinde yeni bir sınav merkezinde sınava girmek isteyen öğrenciler 9 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar sınav merkezi tercih işlemlerini yapmaları halinde Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavına yeni sınav merkezinde girebilirler.

9 Aralık 2019 tarihinden sonra yapılan sınav merkezi tercihleri bir sonraki sınavlar için geçerli olacaktır.

Öğrenciler; adres, büro ve sınav merkezi tercih işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan, AÖF bürolarından ya da AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10 telefon numarasını arayarak yaptırabilirler.