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17 Ekim 2019 Perşembe 10:15:11 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:16:25

AÖF şifre değiştirme nasıl yapılır? AÖF şifre değişikliği işlemleri neler?

AÖF şifre değiştirme nasıl yapılır? AÖF şifre değişikliği işlemleri neler? merak ediliyor. AÖF'e kayıt olan öğrenciler, AÖF bürolarından aldıkları şifreleri değiştirebiliyor. AÖF şiflerini değiştirmek isteyen öğrenciler, bu işlemi nereden ve nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyor. AÖF şifre değiştirme işlemi https://www.anadolu.edu.tr/e-posta/sifre-islemleri/sifre-degisikligi adresi üzerinden yapılabiliyor. AÖF şifre değiştirme işlemleri haberimiz içerisinde yer alıyor..

AÖF şifre değiştirme işlemleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF şifre değiştirme nasıl yapılır? AÖF şifre değişikliği işlemleri neler? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. AÖF'e kayıt olan öğrenciler, AÖF bürolarından aldıkları şifreleri değiştirebiliyor. AÖF şifre değiştirme işlemi https://www.anadolu.edu.tr/e-posta/sifre-islemleri/sifre-degisikligi adresi üzerinden yapılabiliyor.

 

 

AÖF ŞİFRE DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

AÖF şifre değiştirme işlemi https://www.anadolu.edu.tr/e-posta/sifre-islemleri/sifre-degisikligi adresi üzerinden yapılabiliyor. Ekranda açılan sayfada istenen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekiyor. AÖF şifre değiştirme için istenen bilgiler arasında T.C kimlik numarası, eski şifre, yeni şifre ve yeni şifre tekrar yazılıyor.

 

UYARILAR

Şifre değişikliği tüm hesaplarınıza (AÖF, Örgün, Personel) uygulanacaktır.

Aynı hesap için günde 1 (bir) defadan fazla şifre değişikliği yapılamaz.Eğer Şifre Hatırlatma hizmetinden faydalanarak yeni bir şifre aldıysanız, aldığınız şifreyi 24 saat süresince değiştiremezsiniz.

Geçmişte kullandığınız şifrelerden herhangi birini yeni şifre olarak kullanamazsınız.Yeni şifre içerisinde hesap adının, TC Kimlik Numarasının veya e-posta adresinin bir bölümü dahi geçmemelidir.

Geçerli şifrenizi, hatırlama özelliği olan uygulamalarda (cep telefonu, tablet bilgisayar, wi-fi ayarları, e-posta programı vs.) kullanıyor olabilirsiniz. 

Yeni şifrenizi en kısa sürede hatırlama özelliği olan uygulamalara da girmelisiniz. 

Yapmadığınız durumda bu tür uygulamalar eski şifreniz ile çalışmaya devam ederse hesabınızın geçici olarak kilitlenmesine yol açabilir.

Uyarılar okunduktan sonra "Yukarıdaki uyarıları okudum" ibaresi seçilip devam et butonuna basılarak şifre değiştirme işlemi yapılabiliyor.

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