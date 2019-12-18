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18 Aralık 2019 Çarşamba 12:44:00 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 12:45:19

AÖF ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları hangi tarihte belli olur?

AÖF ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları hangi tarihte belli olur? merak ediliyor. AÖF 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. AÖF öğrencileri toplamda 4 oturumda gerçekleşen AÖF sınavında her ders için 20 soruya yanıt verdi. AÖF öğrencileri alacakları puanı hesaplamak için yayınlanan soru ve cevap anahtarlarını inceleyebiliyor. AÖF soruları ve cevapları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖF ne zaman açıklanır? işte yanıtı..

AÖF sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yükseköğretimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler bu senenin ilk sınavlarına 14-15 Aralık tarihlerinde girdiler. Sınavdan çıkan öğrenciler "AÖF ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları hangi tarihte belli olur?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. 4 oturumda gerçekleşen AÖF sınavında her ders için 20 soruya yanıt veren öğrenciler, soru ve cevap anahtarlarını AÖF sisteminden inceleyebiliyor. AÖF sınav sonuçları hangi tarihte belli olur? sorusunun yanıtı ise haberimizde yer alıyor.

AÖF SORULARI YAYINDA

AÖF soru ve cevapları yayınlandı. AÖF soru ve cevaplara AÖF'ün e-kampüs sitesinden giriş yapılarak Derslerim bölümünden çıkmış sorulara erişim sağlanabiliyor.

AÖF GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


 
AÖF NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2019 güz AÖF sınav sonuçlarına ilişkin Anadolu Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.


AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2019 AÖF güz dönemi final sınavı 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak.

Türkiye genelinde yapılacak sınavların ik oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Cumartesi iki pazar iki olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve cevaplamaları için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

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