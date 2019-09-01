AÖF kayıtları ne zaman nasıl yapılır? AÖF ilk kayıt ücreti 2019 ne kadar? sorularının yanıtı öğrenci adayları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adayların, Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananların İnternet başvuru ve kayıt işlemlerini nasıl yapacakları AÖF tarafından açıklandı. AÖF'e kayıt yaptırmak isteyen adaylar kayıt sürecini merak ediyor. AÖF kayıt işlemleri için gereken belgeler ve AÖF ilk kayıt ücretinin ne kadar olduğu haberimizde yer alıyor.

AÖF KAYIT İŞLEMLERİ 2019

İnternet Başvuru İşlemleri

02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp,

13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramıyor. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

13 Eylül 2019 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

AÖF KAYIT İŞLEMLERİ

02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp,

12 Eylül 2019 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

07 Eylül 2019 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacak ve kayıt yapılacaktır.

Adaylar, 02-13 Eylül 2019 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 13 Eylül 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 13 Eylül 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

AÖF KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÖSYS YENİ KAYIT

İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Öğrenim Belgesi

ANADOLUYÖS

İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Pasaport/T.C. Kimlik Kartı/Mavi Kart Fotokopisi

Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi

Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi

Türkçe Yeterlik Belgesi

AÖF İLK KAYIT ÜCRETİ 2019

Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Gideri tutarını gösteren ödeme aşağıda yer alıyor.