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27 Ocak 2020 Pazartesi 11:31:51 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 11:33:15

AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2020 AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2020 AÖF kayıt yenileme tarihleri, arama motorlarında araştırılan konular arasında yerini aldı. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin final sınavları geçtiğimiz hafta 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. AÖF final sınavlarına giren öğrenciler sonuçları geçtiğimiz hafta içi sorgulayabildi. AÖF öğrencileri şimdi gözlerini AÖF kayıt yenileme dönemine çevirdi. Öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyor. 2020 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve 2020 AÖF kayıt yenileme işlemleri ile ilgili bilgiler haberimizde..

AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2020 AÖF kayıt yenileme tarihleri, arama motorlarında araştırılan konular arasında yerini aldı. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin final sınavları geçtiğimiz hafta 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. AÖF final sınavlarına giren öğrenciler sonuçları geçtiğimiz hafta içi sorgulayabildi. AÖF öğrencileri AÖF kayıt yenileme dönemi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Final sınavlarından sonra ara tatilde çıkan öğrenciler kayıt yenileme dönemini kaçırmak istemiyor. Öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını araştırıyorlar. AÖF kayıt yenileme işlemleri ile ilgili bilgiler haberimizde.

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU


 

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Başlangıç tarihi: 17 Şubat 2020 
Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bitiş tarhi: 28 Şubat 2020

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile işlem yapılabiliyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencileri Bahar Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini sistemden yapabilirler.

Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.

KAYIT YENİLEME ADIMLARI

1- Derslerini seç.
2- Ücretini öde.
3- Otomasyondan kaydını kontrol et.
4- Ders kitapların eKampüs'te.

BORCU OLAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Önceki öğretim yıllarından/döneminden Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı borcu olan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçları ile 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarlarını ödemek zorundadır. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi ders seçimine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/döneminden borcu olanlar, kalan borçlarını ödemek zorundadır.

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