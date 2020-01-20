  • Bist 100
    122567
  • Dolar
    5,9056
  • Euro
    6,5520
  • Altın
    294,4590
İstanbul
1 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ünlü Yeşilçam oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi Ünlü Yeşilçam oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi
Ceren Özdemir davasında flaş gelişme Ceren Özdemir davasında flaş gelişme
Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu
Sefir ne demek, ne anlama geliyor? İşte sefir kelimesinin anlamı Sefir ne demek, ne anlama geliyor? İşte sefir kelimesinin anlamı
Defne Samyeli itirafıyla olay olmuştu! Mustafa Sandal'dan flaş karar Defne Samyeli itirafıyla olay olmuştu! Mustafa Sandal'dan flaş karar
Bakan Dönmez: Sinop’a başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir Bakan Dönmez: Sinop’a başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir
Anadolu'nun yetiştirdiği sanatçılardan Kortidis'in kaleminden farklı bir 'Bandırma Vapuru' hikayesi Anadolu'nun yetiştirdiği sanatçılardan Kortidis'in kaleminden farklı bir 'Bandırma Vapuru' hikayesi
Saracchi'nin performansı taraftarları hayran bıraktı Saracchi'nin performansı taraftarları hayran bıraktı
Aşık Veysel 'Uzun İnce Bir Yoldayım' başlıklı şiir dinletisiyle anılacak Aşık Veysel 'Uzun İnce Bir Yoldayım' başlıklı şiir dinletisiyle anılacak
Urfa'nın unutulmaz sesi Kazancı Bedih anılıyor Urfa'nın unutulmaz sesi Kazancı Bedih anılıyor
Rumlar hayal aleminde: Türkiye'nin Kıbrıs'tan gitmesini başarmamız, Kıbrıs sorununun çözümüyle mümkündür Rumlar hayal aleminde: Türkiye'nin Kıbrıs'tan gitmesini başarmamız, Kıbrıs sorununun çözümüyle mümkündür
AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
Beşiktaş'ta taraftarların takıma güveni kalmadı Beşiktaş'ta taraftarların takıma güveni kalmadı
Aile yadigarı eşyaları 'Sergi Evi'nde beğeniye sunuyor Aile yadigarı eşyaları 'Sergi Evi'nde beğeniye sunuyor
Beypazarı'ndaki müzeler Türk kültürünü yaşamak isteyenleri bekliyor Beypazarı'ndaki müzeler Türk kültürünü yaşamak isteyenleri bekliyor
Araplar'dan Kruse için gelen teklif 5 milyon Euro Araplar'dan Kruse için gelen teklif 5 milyon Euro
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı
Dünyayı 'gizemli virüs' korkusu sardı! Salgı ihtimali yükseliyor... Dünyayı 'gizemli virüs' korkusu sardı! Salgı ihtimali yükseliyor...
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu? Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi? Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
Hindistan'dan 3 bin 500 kilometrelik nükleer füze testi Hindistan'dan 3 bin 500 kilometrelik nükleer füze testi
Merkez Bankası kararı: Birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi Merkez Bankası kararı: Birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ocak 2020 Pazartesi 11:17:16 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 11:18:39

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? sorularının yanıtı binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Hafta sonu gerçekleşen final sınavlarına katılan öğrenciler, güz dönemini tamamlamış oldular. Öğrenciler verecekleri aradan sonra ikinci bahar döneminin ne zaman başlayacağını ve kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. 2020 AÖF kayıt yenileme tarihi ve kayıt yenileme adımları haberimiz içerisinde yer alıyor..

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hafta sonu gerçekleşen final sınavlarına katılan öğrenciler, güz dönemini tamamlamış oldular. Gözler şimdi bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerine çebrişdi. Öğrenciler verecekleri aradan sonra ikinci bahar döneminin ne zaman başlayacağını ve kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. 2020 AÖF kayıt yenileme tarihi ve kayıt yenileme adımları haberimiz içerisinde yer alıyor..

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri:
Başlangıç tarihi: 17 Şubat 2020 
Bitiş tarhi: 28 Şubat 2020

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile işlem yapılabiliyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencileri Bahar Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini sistemden yapabilirler.

Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.


 

DÖRT ADIMDA KAYIT YENİLEME SÜRECİ

1- Derslerini seç.
2- Ücretini öde.
3- Otomasyondan kaydını kontrol et.
4- Ders kitapların eKampüs'te.

BORCU OLAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Önceki öğretim yıllarından/döneminden Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı borcu olan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçları ile 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarlarını ödemek zorundadır. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi ders seçimine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/döneminden borcu olanlar, kalan borçlarını ödemek zorundadır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ