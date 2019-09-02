AÖF ikinci üniversite ön kayıt işlemleri nelerdir? İşte AÖF ikinci üniversite gerekli belgeler

AÖF ikinci üniversite ön kayıt işlemleri nelerdir? AÖF ikinci üniversite gerekli belgeler nelerdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Açıköğretim Fakültesinin ikinci üniversite programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları kayıt işlemleri ile ilgili araştırma yapıyor. 2019-2020 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin kayıt işlemlerine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

Lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına,Önlisans eğitimi alanlar önlisans programlarına İnternetten başvurarak kayıt yaptırabilir.Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Önlisans Programı, İktisat Fakültesi Uluslararası ilişkiler (İngilizce) ve İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak adayların www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler adresindeki “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları”ndaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE ÖN KAYIT İŞLEMLERİ

AÖF İkinci Üniversite İnternet Başvuru İşlemleri, bugün saat 09.00'da başladı. Başvurular 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. İnternet başvuruları http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramıyor. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli olmuyor.

18 Ekim 2019 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün olmuyor. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalınmaması adına başvuruların son günleri beklemeden yapılması gerekiyor. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacak.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE ASIL KAYIT İŞLEMLERİ

AÖF İkinci Üniversite kayıt işlemleri de bugün itibari ile başlayacak. 17 Ekim 2019 Perşembe günü mesa bitiminde sona erecek. 18 Ekim 2019 Cuma günü ise mazeretli olanların kayıtları yapılacak.

12 Ekim 2019 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacaktır.

Adaylar, 02 Eylül - 18 Ekim 2019 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE GEREKLİ BELGELER

İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Öğrenim Belgesi