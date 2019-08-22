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22 Ağustos 2019 Perşembe 14:16:19 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:19:57

AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite kayıt 2019 sayfası

AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite kayıt 2019 sayfası merak ediliyor. AÖF'ün ikinci üniversite programlarına kayıt olmak isteyen adaylar AÖF ikinci kayıt dönemi ve kayıt işlemleri ile ilgili araştırma yapıyor. Anadolu Üniversitesi bu kapsamda Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı İkinci Üniversite İnternet Başvuru ve Kayıt Duyurusunu yayınladı. AÖF ikinci üniversite kayıt işlemlerine ilişkin detaylar bu duyuruda yer aldı. AÖF ikinci üniversite kayıtlarına ve AÖF ikinci üniversite kayıt 2019 sayfasına haberimiz üzerinden erişim sağlanabiliyor.

AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite kayıt 2019 sayfası merak ediliyor. AÖF'ün ikinci üniversite programlarına kayıt olmak isteyen adaylar AÖF ikinci kayıt dönemi ve kayıt işlemleri ile ilgili araştırma yapıyor. Anadolu Üniversitesi bu kapsamda Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı İkinci Üniversite İnternet Başvuru ve Kayıt Duyurusunu yayınladı. AÖF ikinci üniversite kayıt işlemlerine ilişkin detaylar bu duyuru kapsamında açıklandı.

Bu duyuru 2019-2020 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternetten başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

Lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına,Önlisans eğitimi alanlar önlisans programlarına İnternetten başvurarak kayıt yaptırabilir.Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Önlisans Programı, İktisat Fakültesi Uluslararası ilişkiler (İngilizce) ve İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak adayların www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler adresindeki “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları”ndaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT 2019 SAYFASI
 

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE İNTERNET BAŞVURULARI

02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir. İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

18 Ekim 2019 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT DÖNEMİ

02 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayıp, 17 Ekim 2019 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Mazeretli Kayıt İşlemlerİ, 18 Ekim 2019 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacaktır.

12 Ekim 2019 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacaktır.

Adaylar, 02 Eylül - 18 Ekim 2019 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

İnternet Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

Adaylar, ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular bölümünden ulaşabilirler.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİRE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İnternet Başvuru Belgesi
Öğrenci Bilgi Formu
Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
Öğrenim Belgesi

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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