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18 Ekim 2019 Cuma 11:26:41 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 11:28:24

AÖF ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite kayıt adımları sizlerle

AÖF ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite kayıt adımları nelerdir? sorularının yanıtı AÖF öğrenci adayları tarafından merak ediliyor. 2 Eylül'de başlayan AÖF ikinci üniversite kayıt süreci bugün sona eriyor. Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkez Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternet başvurularını yapabiliyor. AÖF ikinci üniversite kayıt adımları haberimiz içerisinde yer alıyor...

AÖF ikinci üniversite kayıtları yoğun ilgi görüyor. Öğrenci adayları "AÖF ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite kayıt adımları nelerdir?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. 2 Eylül'de başlayan AÖF ikinci üniversite kayıt dönemi bugün bitiyor. Adayların kayıt işlemlerini bugün gerçekleştirmeleri gerekiyor. Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternet başvurularını yapabiliyor.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT SAYFASI
 

Adaylar, Kayıt Otomasyonunda bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

İnternet başvurusu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme (https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/#/basvuru-durum) yapılabiliyor. 

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT ADIMLARI
 

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE ASIL KAYIT İŞLEMLERİ

AÖF İkinci Üniversite kayıt işlemleri de bugün itibari ile başlayacak. 17 Ekim 2019 Perşembe günü mesa bitiminde sona erecek. 18 Ekim 2019 Cuma günü ise mazeretli olanların kayıtları yapılacak.

12 Ekim 2019 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacaktır.

Adaylar, 02 Eylül - 18 Ekim 2019 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE GEREKLİ BELGELER

İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Öğrenim Belgesi

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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