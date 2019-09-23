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23 Eylül 2019 Pazartesi 13:24:50 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:26:08

AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman? AÖF güz dönemi ders seçimi ne zaman?

AÖF güz dönemi kayıtları merak ediliyor. AÖF öğrencileri kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini ne zaman yapacaklarını merak ediyor. "AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman? AÖF güz dönemi ders seçimi ne zaman?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihleri, AÖF tarafından açıklanmıştı. AÖF kayıt yenileme için ders seçimleri yapıldıktan sonra kayıt ücretinin ödenmesi ile gerçekleşiyor. Ödemenin yapılmaması halinde öğrencilik durumu aktifleşmiyor, pasifte kalıyor. AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihleri ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman? AÖF güz dönemi ders seçimi ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF öğrencileri kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini ne zaman yapacaklarını öğrenmek istiyor. Tarihlerin kaçırılması halinde öğrencilik durumu pasif olarak kalıyor. AÖF güz döneminde öğrenciliğini altifleştirmek isteyen öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri içerisinde ders seçimi işlemlerini yapmaları ve ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrenciler, Güz Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini buradan yapabilirler.

Ders ekle-sil ve kayıt yenileme tarihi: 7 - 18 Ekim 2019

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrenci; şifresiyle öğrenci otomasyonuna girecek ve almak istediği dersleri seçecektir.

Zorunlu bir dersin grubunu değiştirmek isteyen öğrenci, "Seç" butonuna basarak aynı kodlu dersin başka bir grubunu seçebilecektir. Bu durumda yeni seçtiği gruplu ders üzerine yüklenecek ve eski gruplu ders üzerinden düşürülecektir.

Seçmeli bir ders yerine, başka bir seçmeli ders seçmek isteyen öğrenci "Yerine Ders Seç" butonu ile bu işlemi yapabilecektir.

Başarısız ve almak zorunda olduğu tüm dersleri almak öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrencinin üzerine yüklenmeyen başarısız ve almak zorunda olduğu ders/dersler varsa, öğrenci bu dersi/dersleri de almak zorundadır.

Akabinde kayıt yenileme ücretinin de ödenmesi halinde öğrencilik durumu aktifleşecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME BEDELİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

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