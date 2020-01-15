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15 Ocak 2020 Çarşamba 12:19:24 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 12:21:14

AÖF final tarihleri 2020! AÖF sınav giriş belgesi 2020 indirme sayfası

AÖF final tarihleri 2020! AÖF sınav giriş belgesi 2020 indirme sayfası, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AÖF final sınavları yaklaşıyor. AÖF öğrencileri final sınavlarına ne zaman ve nerede gireceklerini öğrenmek istiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından geçtiğimiz günlerde Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Giriş Belgesi yayınlandı. AÖF final tarihleri 2020 ve AÖF sınav giriş belgesi 2020 indirme sayfası haberimizde..

AÖF final sınavları yaklaşıyor. AÖF final tarihleri 2020! AÖF sınav giriş belgesi 2020 indirme sayfası, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AÖF öğrencileri final sınavlarına ne zaman ve nerede gireceklerini öğrenmek istiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından geçtiğimiz günlerde Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Giriş Belgesi yayınlandı. AÖF final tarihleri 2020 ve AÖF sınav giriş belgesi 2020 indirme sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2020 İNDİRME SAYFASI


 

AÖF FİNAL TARİHLERİ 2020

AÖF finalleri 18-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve Anadolu Üniversitesi tarafından verilen şifre ile ​giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından ​alabilirler.

SINAVA GİRMEK İÇİ GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik BelgesiFotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge
bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

GEÇERSİZ BELGELER

Öğrenci Kimlik Kartı
Mesleki Kimlik Kartları
Askeri Kimlik Belgesi
Baro Kartı

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