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13 Ocak 2020 Pazartesi 12:37:00 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 12:37:26

AÖF sınav giriş belgesi final indirme ekranı: AÖF final sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF final sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi final indirme sayfası, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 14-15 Aralık tarihinde gerçekleşen güz dönemi ara sınavına giren öğrenciler şimdi final sınavlarına hazırlanıyorlar. AÖF öğrencileri sınava hangi okulda gireceklerini araştırmaya başladı. Kimi öğrenciler önceden sınava gidecekleri okula önceden giderek okul yolunu öğrenmek istiyorlar. Bu nedenle heyecanla AÖF final sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. AÖF final sınav giriş yerleri ile ilgili son dakika açıklamaları haberimizde yer alıyor.

AÖF final sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi final indirme sayfası, yoğun ilgi görüyor. 14-15 Aralık tarihinde gerçekleşen güz dönemi ara sınavına giren öğrenciler şimdi final sınavlarına hazırlanıyorlar. AÖF final sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. AÖF öğrencileri sınava hangi okulda gireceklerini araştırmaya başladı. Kimi öğrenciler önceden sınava gidecekleri okula önceden giderek okul yolunu öğrenmek istiyorlar. Bu nedenle heyecanla AÖF final sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. AÖF final sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? yanıtı haberimizde..

AÖF GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN.


AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi finalleri 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek. Bahar Dönemi vizeler 18 - 19 Nisan 2020 Bahar Dönemi finalleri 13 - 14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek.Alttan dersi olanlar için Yaz Okulu sınavları 22 - 23 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecek. 

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Geçersiz Belgeler

Öğrenci Kimlik Kartı

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

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