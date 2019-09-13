AÖF 3 ders sınavından geçenler diplomalarını ne zaman alacak? AÖF diplomaları nereden alınır?
AÖF 3 ders sınavından geçenler diplomalarını ne zaman alacak? AÖF diplomaları nereden alınır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Eskişehir Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde uygulanan AÖF 3 ders sınav sonuçlarına göre, sınavda başarılı olan ve mezun olma hakkını elde eden öğrenciler diplomalarını ne zaman ve nereden alabileceklerini öğrenmek istiyor. Kaldığı son 3 dersten geçebilme şansını değerlendirmek isteyen öğrenciler 27 Temmuz'da gerçekleşen AÖF 3 ders sınavına girmişti. Sonuçlar 6 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Sınav sonuçlarını öğrenen başarılı öğrencilerin diploma sevinci sürüyor. Öğrenciler, AÖF diplomalarını eline almak istiyor.
Eskişehir Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde uygulanan AÖF 3 ders sınav sonuçlarına göre, sınavda başarılı olan ve mezun olma hakkını elde eden öğrenciler diplomalarını almak istiyor. Mezun öğrenciler, diplomalarını ne zaman ve nereden alabileceklerini araştırıyor. Arama motorlarında "AÖF diplomaları nereden alınır? AÖF 3 dersten geçenler diplomalarını ne zaman alır?" soruları yoğunlaşıyor. Öğrencilerin AÖF diplomalarını ne zaman ve nereden alabileceklerinin bilgisi haberimiz içerisinde yer alıyor.
AÖF DİPLOMALARI NEREDEN, NE ZAMAN ALINIR?
AÖF, Üç Ders sınavına göre mezun olanların diplomaları hakkında bir duyuru yayınladı. Duyuruda sınavdan başarılı olarak mezun olma hakkı kazananların diplomalarının bağlı oldukları Açıköğretim bürolarına gönderildiği belirtiliyor. Buna göre, AÖF mezunları diplomalarını istedikleri zaman bağlı oldukları büroya giderek alabilecek. AÖF tarafından yapılan duyuru şu şekilde:
AÖF DİPLOMA DUYURUSU
Açıköğretim Sistemine göre öğrenim gören öğrencilerimizden 2018-2019 öğretim yılı Üç Ders Sınavı sonucuna göre başarılı olup mezun olanların diplomaları bağlı oldukları Açıköğretim bürolarına gönderilmiştir.
Diploma, mezunumuza veya yasal vekiline bağlı olduğu büro tarafından imza karşılığında teslim edilmektedir. Ayrıca diplomalar adrese gönderilmemekte ya da bürolar arası transfer yapılmamaktadır.
Mezunlarımızı tebrik eder, yaşam boyu öğrenmenin öncüsü Anadolu Üniversitesi olarak giriş sınavsız İkinci Üniversite fırsatı ile sizleri tekrar aramızda görmek isteriz. Giriş Sınavsız İkinci Üniversite fırsatı ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru yapmak için ikinciuniversite.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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