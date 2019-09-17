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AÖF DGS kayıtları ne zaman sona eriyor? AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır? AÖF DGS kayıtları ne zaman sona eriyor? AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır?

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17 Eylül 2019 Salı 16:16:17 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 16:18:12

AÖF DGS kayıtları ne zaman sona eriyor? AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır?

AÖF DGS kayıtları ne zaman sona eriyor? AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır? merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne DGS ile kayıt yaptırmak isteyenler, AÖF DGS kayıtlarının nasıl yapılacağını merak ediyor. AÖF DGS kayıtları 16 Eylül'de başladı. Kayıtların belirlenen tarihlerde yapılması gerekiyor. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirecekler. DGS kayıt dönemi geçtikten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. AÖF DGS kayıtları ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

AÖF DGS kayıtları yoğun ilgi görüyor. AÖF DGS kayıtları ne zaman sona eriyor? AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş ile iki yıllık öğrenimini dörde tamamlamak isteyenler kayıtlarını belirlenen süre zarfı içinde yapabilecek. AÖF DGS kayıtları 16 Eylül'de başladı. Kayıtlar internetten ve AÖF bürosundan yapılabilecek. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir.

AÖF DGS KAYIT TARİHLERİ

İnternet Başvuru Tarihi 16 - 20 Eylül 2019
İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr
AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 16 - 20 Eylül 2019
AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 20 Eylül 2019

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- İnternet Başvuru Belgesi (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

2- Öğrenci Bilgi Formu (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

3- Kayıt Bilgilerini Sorgulama Sonuçları (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

4- Öğrenim Belgesi (YÖKSİS sorgulama sonunda bilgilerine ulaşılamayandardan istenecek)

5- Not Durum Belgesi (YÖKSİS sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek)

AÖF DGS KAYIT NASIL YAPILIR? 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim DGS kayıt işlemleri AÖF sayfasında şu şekilde açıklanıyor:

"Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, örgün ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, 2019-2020 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2019 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 26 Nisan – 08 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Adaylar, 2019-DGS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Adayların DGS kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları ile başvuru yapabilecekleri Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programları; http://www.osym.gov.tr/TR,15729/2019-dgs-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html bağlantısında yer alan “TABLO-2.Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”başlığı altında açıklanmaktadır.

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