AÖF DGS kayıt için gerekli evraklar neler? AÖF DGS kayıt son gün ne zaman? sorularının yanıtı AÖF'e kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları tarafından araştırılıyor. 16 Eylül'de başlayan AÖF DGS kayıt döneminde sona yaklaşılıyor. Henüz kayıt işlemini tamamlamamış olan öğrenci adayları süreç hakkında merak ettiği soruların yanıtını öğrenmek istiyor. AÖF DGS kayıtları ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

AÖF DGS kayıtları internetten ve AÖF bürosundan yapılabilecek. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir.

AÖF DGS KAYIT SON GÜN NE ZAMAN?

16 Eylül'de başlayan AÖF DGS kayıt dönemi yarın sona eriyor. Yarın hem internet başvurusu hem de AÖF bürosundan kayıt işlemleri yapılabilecek.

İnternet Başvuru Tarihi 16 - 20 Eylül 2019

İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr

AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 16 - 20 Eylül 2019

AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 20 Eylül 2019

AÖF DGS KAYIT NASIL YAPILACAK?

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- İnternet Başvuru Belgesi (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

2- Öğrenci Bilgi Formu (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

3- Kayıt Bilgilerini Sorgulama Sonuçları (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

4- Öğrenim Belgesi (YÖKSİS sorgulama sonunda bilgilerine ulaşılamayandardan istenecek)

5- Not Durum Belgesi (YÖKSİS sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek)