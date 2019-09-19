AÖF DGS kayıt için gerekli evraklar neler? AÖF DGS kayıt son gün ne zaman?

  • Bist 100
    100786
  • Dolar
    5,7033
  • Euro
    6,3160
  • Altın
    274,5850
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rüzgar türbinleri İHA'larla incelenecek Rüzgar türbinleri İHA'larla incelenecek
20 Eylül 'Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü' ilan edildi 20 Eylül 'Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü' ilan edildi
Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı
EYT son durum nedir? EYT son dakika bugün 2019 gelişme var mı? EYT son durum nedir? EYT son dakika bugün 2019 gelişme var mı?
Galatasaray'da orta saha oyuncularının kondisyon eksikliği teknik ekibi endişelendiriyor Galatasaray'da orta saha oyuncularının kondisyon eksikliği teknik ekibi endişelendiriyor
Pompeo'dan Aramco saldırısına ilişkin yorum: Savaş nedeni Pompeo'dan Aramco saldırısına ilişkin yorum: Savaş nedeni
Türkiye-Yunanistan sınırında 5 kaçak göçmen yaralı bulundu Türkiye-Yunanistan sınırında 5 kaçak göçmen yaralı bulundu
Hedef 'Nuh'un Gemisi'ni UNESCO yolculuğuna çıkarmak Hedef 'Nuh'un Gemisi'ni UNESCO yolculuğuna çıkarmak
Bu hafta 10 film vizyona girecek Bu hafta 10 film vizyona girecek
Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti! Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!
Oğlunu taksirle öldürdüğü kesinleşen babaya 25 yıl hapis cezası Oğlunu taksirle öldürdüğü kesinleşen babaya 25 yıl hapis cezası
Son Dakika... Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen açıklaması: Yakalananların sayısı 237 bin’i aşmış durumda Son Dakika... Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen açıklaması: Yakalananların sayısı 237 bin’i aşmış durumda
Teknofest kaçta açılıyor? Teknofest saat kaça kadar açık? Teknofest kaçta açılıyor? Teknofest saat kaça kadar açık?
Sefaköy'de düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Sefaköy'de düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Ankaragücü maçı öncesi Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjdeli haber Ankaragücü maçı öncesi Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjdeli haber
Ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı Ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı
Açık havada ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı Açık havada ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı
Ersun Yanal, Alanyaspor maçı sonrası futbolcuları uyardı! 'Bir hataya daha tahammülümüz yok' Ersun Yanal, Alanyaspor maçı sonrası futbolcuları uyardı! 'Bir hataya daha tahammülümüz yok'
ABD basını: Trump Netanyahu’nun telefonlarına çıkmıyor ABD basını: Trump Netanyahu’nun telefonlarına çıkmıyor
Volkan Demirel, Altay Bayındır'a sahip çıktı Volkan Demirel, Altay Bayındır'a sahip çıktı
Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi... Yağışlar için bu tarihe dikkat! Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi... Yağışlar için bu tarihe dikkat!
Roma taraftarlarının topa tuttuğu Nzonzi, Galatasaray'da yeniden doğdu! Roma taraftarlarının topa tuttuğu Nzonzi, Galatasaray'da yeniden doğdu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın için sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın için sağanak uyarısında bulundu
Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı: Kendinize haritadan yer beğenin Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı: Kendinize haritadan yer beğenin

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Eylül 2019 Perşembe 10:23:59 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:25:38

AÖF DGS kayıt için gerekli evraklar neler? AÖF DGS kayıt son gün ne zaman?

AÖF DGS kayıtları ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. AÖF'e DGS sonuçları doğrultusunda kayıt yapmak isteyen adaylar, kayıtlarını nasıl ve ne zamana kadar yapabildiğini merak ediyor. AÖF DGS kayıtları 16 Eylül'de başladı. Kayıtlar internetten ve AÖF bürosundan yapılabilecek. Kayıt işlemlerini henüz yapmamış olan öğrenci adayları "AÖF DGS kayıt için gerekli evraklar neler? AÖF DGS kayıt son gün ne zaman?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. AÖF DGS kayıtları internetten ve AÖF bürosundan yapılabiliyor. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. AÖF DGS kayıt işlemleri ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AÖF DGS kayıt için gerekli evraklar neler? AÖF DGS kayıt son gün ne zaman? sorularının yanıtı AÖF'e kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları tarafından araştırılıyor. 16 Eylül'de başlayan AÖF DGS kayıt döneminde sona yaklaşılıyor. Henüz kayıt işlemini tamamlamamış olan öğrenci adayları süreç hakkında merak ettiği soruların yanıtını öğrenmek istiyor. AÖF DGS kayıtları ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

AÖF DGS kayıtları internetten ve AÖF bürosundan yapılabilecek. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir.

AÖF DGS KAYIT SON GÜN NE ZAMAN?

16 Eylül'de başlayan AÖF DGS kayıt dönemi yarın sona eriyor. Yarın hem internet başvurusu hem de AÖF bürosundan kayıt işlemleri yapılabilecek.

İnternet Başvuru Tarihi 16 - 20 Eylül 2019
İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr
AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 16 - 20 Eylül 2019
AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 20 Eylül 2019

AÖF DGS KAYIT NASIL YAPILACAK?

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- İnternet Başvuru Belgesi (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

2- Öğrenci Bilgi Formu (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

3- Kayıt Bilgilerini Sorgulama Sonuçları (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

4- Öğrenim Belgesi (YÖKSİS sorgulama sonunda bilgilerine ulaşılamayandardan istenecek)

5- Not Durum Belgesi (YÖKSİS sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ