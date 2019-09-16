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16 Eylül 2019 Pazartesi 09:27:36 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:32:01

AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler! AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır?

AÖF DGS kayıt dönemi başladı. AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler nelerdir? AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır? soruları arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS ile AÖF'e kayıt yaptırmak isteyen adaylar kayıt işlemlerini 20 Eylül'e kadar yapılabilecek. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. AÖF DGS kayıt süreci ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

"Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabiliyor. DGS ile AÖF'e kayıt yaptırmak isteyen adaylar AÖF DGS kayıt sürecini araştırıyor. AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler nelerdir? AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor. 
 
Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
 
AÖF DGS KAYIT TARİHLERİ
 
İnternet Başvuru Tarihi 16 - 20 Eylül 2019
AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 16 - 20 Eylül 2019
AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 20 Eylül 2019
 
 
AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
Adayın 2019-DGS Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM’nin internet sayfasından birim tarafından alınacaktır.)
 
Adayın mezun olduğu önlisans ve ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
 
Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya e-devletten kimlik bilgileri çıktısı
 
Adayın ikametgâhıyla ilgili beyanı
 
Erkek adayların askerlik durumuyla ilgili yazılı beyanlar
 
12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda renkli fotoğraf
 
Türkçe ve İngilizce Transkript
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