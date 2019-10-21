AÖF DGS ek tercih kayıtları bitiyor! AÖF DGS ek tercih kayıtları nasıl yapılır?

AÖF DGS ek tercih kayıtları yoğun ilgi görüyor. DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre, AÖF'e kayıt yaptırmak isteyenler, kayıt sürecini öğrenmek istiyor. AÖF DGS ek tercih kayıtları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. AÖF tarafından açıklanan; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı Dikey Geçiş Ek Yerleştirme İnternet Başvuru ile Kayıt işlemlerine göre, AÖF DGS ek yerleştirme kayıtları internet başvuruları 16 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 09.00’da başladı. AÖF DGS ek tercih kayıtları bugün sona eriyor. AÖF DGS ek tercih kayıtları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AÖF DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NASIL YAPILIR?

AÖF DGS ek yerleştirme kayıtları internet başvuruları 16 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 09.00’da başladı. Başvurular, 21 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecektir. İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

21 Ekim 2019 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

DGS 2019 şartlı kayıt duyurusunda; “2019 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 31/07/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.” denilmektedir. Buna göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Lisans Programlarına 2019 DGS ile kayıt hakkı kazanan ancak yükseköğretim kurumlarından yukarıda açıklanan nedenlerle mezun olamayan adayların durumlarını belgelemeleri halinde 16-21 Ekim 2019 tarihleri arasında kayıtları yapılacaktır.

Adaylar, 16-21 Ekim 2019 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 21 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 21 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgelerini tamamlamak üzere ek süre verilmez. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Öğrenim Belgesi

Not Durum Belgesi