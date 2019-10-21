AÖF DGS ek tercih kayıtları bitiyor! AÖF DGS ek tercih kayıtları nasıl yapılır?

  • Bist 100
    97852.1
  • Dolar
    5,8308
  • Euro
    6,5201
  • Altın
    277,6320
İstanbul
15 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Diyarbakır'da biri gri listede, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi Diyarbakır'da biri gri listede, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi
Florin Andone'den olay Falcoa yanıtı Florin Andone'den olay Falcoa yanıtı
Son Dakika: Kamu Bankaları'ndan reel sektöre yeni kredi destek paketi Son Dakika: Kamu Bankaları'ndan reel sektöre yeni kredi destek paketi
Papiss Cisse krallık yarışında zirveye oturdu Papiss Cisse krallık yarışında zirveye oturdu
YSK personel alımı başvuruları bitiyor! YSK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK personel alımı başvuruları bitiyor! YSK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
İki ayda tüm ailesini kaybetti! İki ayda tüm ailesini kaybetti!
Emine Bulut cinayetinde 4 polise soruşturma talebi Emine Bulut cinayetinde 4 polise soruşturma talebi
Milyoner mudi sayıları açıklandı! Mudi ne demek? Milyoner mudi sayıları açıklandı! Mudi ne demek?
Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması: Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması: Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik
Ali Palabıyık'a Şampiyonlar Ligi'nde görev Ali Palabıyık'a Şampiyonlar Ligi'nde görev
Yeni Toyota Yaris çok iddialı geliyor Yeni Toyota Yaris çok iddialı geliyor
Altın Portakal'da perde 56'ncı kez açılacak Altın Portakal'da perde 56'ncı kez açılacak
Mafya filmi değil gerçek! Sinaloa'yı yakan büyük kardeşmiş Mafya filmi değil gerçek! Sinaloa'yı yakan büyük kardeşmiş
Define ararken suçüstü yakalandı Define ararken suçüstü yakalandı
Almanya eski Dışişleri Bakanı Gabriel'den itiraf: Erdoğan haklıydı Almanya eski Dışişleri Bakanı Gabriel'den itiraf: Erdoğan haklıydı
İşte Ahmet Nur Çebi'nin Abdullah Avcı kararı İşte Ahmet Nur Çebi'nin Abdullah Avcı kararı
Çalışan anneye kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye kreş yardımı şartları neler? Çalışan anneye kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye kreş yardımı şartları neler?
Suriye'den çekilen Amerikan askerlerine tepki Suriye'den çekilen Amerikan askerlerine tepki
Suriye'den çekilen Amerikan askerlerine tepki Suriye'den çekilen Amerikan askerlerine tepki
Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik mesajı Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik mesajı
ABD askerleri, Suriye'den çekildi ABD askerleri, Suriye'den çekildi
Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı
Fatih Terim'den oyuncularına: 'Yendik, yine yeneriz' Fatih Terim'den oyuncularına: 'Yendik, yine yeneriz'
İtalya'da ırkçılık olayları bitmek bilmiyor İtalya'da ırkçılık olayları bitmek bilmiyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ekim 2019 Pazartesi 10:36:24 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 10:37:39

AÖF DGS ek tercih kayıtları bitiyor! AÖF DGS ek tercih kayıtları nasıl yapılır?

AÖF DGS ek tercih kayıtları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre AÖF'e kayıt yaptıracak adaylar, kayıt sürecini merak ediyor. AÖF tarafından açıklanan; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı Dikey Geçiş Ek Yerleştirme İnternet Başvuru ile Kayıt işlemlerine göre, AÖF DGS ek yerleştirme kayıtları internet başvuruları 16 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 09.00’da başladı. AÖF DGS ek tercih kayıtları bugün sona eriyor. AÖF DGS ek tercih kayıtları ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

AÖF DGS ek tercih kayıtları yoğun ilgi görüyor. DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre, AÖF'e kayıt yaptırmak isteyenler, kayıt sürecini öğrenmek istiyor. AÖF DGS ek tercih kayıtları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. AÖF tarafından açıklanan; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı Dikey Geçiş Ek Yerleştirme İnternet Başvuru ile Kayıt işlemlerine göre, AÖF DGS ek yerleştirme kayıtları internet başvuruları 16 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 09.00’da başladı. AÖF DGS ek tercih kayıtları bugün sona eriyor. AÖF DGS ek tercih kayıtları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AÖF DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NASIL YAPILIR?

AÖF DGS ek yerleştirme kayıtları internet başvuruları 16 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 09.00’da başladı. Başvurular, 21 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecektir. İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

21 Ekim 2019 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir. 

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

DGS 2019 şartlı kayıt duyurusunda; “2019 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 31/07/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.” denilmektedir. Buna göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Lisans Programlarına 2019 DGS ile kayıt hakkı kazanan ancak yükseköğretim kurumlarından yukarıda açıklanan nedenlerle mezun olamayan adayların durumlarını belgelemeleri halinde 16-21 Ekim 2019 tarihleri arasında kayıtları yapılacaktır.

Adaylar, 16-21 Ekim 2019 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 21 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 21 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. 

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgelerini tamamlamak üzere ek süre verilmez. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İnternet Başvuru Belgesi
Öğrenci Bilgi Formu
Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
Öğrenim Belgesi
Not Durum Belgesi

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ