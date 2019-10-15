AÖF destek telefon numarası nedir? AÖF canlı danışmanlık sayfası

AÖF destek sistemi yoğun ilgi görüyor. AÖF kayıt yenileme ve ikinci üniversite kayıt işlemleri 18 Ekim 2019 tarihinde sona eriyor. Kayıt işlemleri AÖF sistemi üzerinden öğrenci şifreleri ile yapılıyor. Şifresi olmayanlar AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasından yardım alabiliyor. AÖF destek telefon numarası nedir? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. AÖF canlı danışmanlık sayfasına da haberimizden ulaşılabiliyor.

AÖF DESTEK TELEFON NUMARASI NEDİR?

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi;

AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10-19 (10 Hat) numaralı Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini sistemlerimizdeki kayıtlı cep telefonu numaranızla arayarak,Size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek,www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bölümündeki “Şifre Hatırlatma” bağlantısından şifrenizi alabilirsiniz.



2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyondaki (PDF)içerikten sorumludur.

Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.

AÖF CANLI DANIŞMANLIK SAYFASI

Öğrenci işleri destek kapsamında Açıköğertim Sistemi Öğrenci İşleri uzmanları 11:00-12:00 saatleri arasında sorularınızı http://vk1.anadolu.edu.tr/b/ory-gd9-29z adresinden yanıtlayacaklar.