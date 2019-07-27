AÖF 3 ders sınavı saat kaçta? AÖF 3 ders sınavı yerleri nereler? soruları arama motorlarında aratılıyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere kaldıkları 3 dersten geçebilme hakkı veriliyor. AÖF 3 ders sınavına girmek isteyen öğrenciler sınavla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Bugün gerçekleştirilecek AÖF 3 ders sınavı yurdun bazı illerinde yapılacak. AÖF 3 ders sınavının yapılacağı illerde açıköğretim büroları da belli bir saate kadar hizmet verecek. Böylece AÖF öğrencileri giriş belgelerini kurumlardan alabilecek.

Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenciler ile (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na giremiyor.

AÖF 3 DERS SINAVI GİRİŞ BELGESİ

Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından veriliyor.

AÖF 3 DERS SINAVI SAAT KAÇTA?

AÖF 3 ders sınavı, bugüm (27 Temmuz 2019 Cumartesi) gerçekleştirilecek. AÖF 3 ders sınavı saat 15:00’da başlayacak.

AÖF 3 DERS SINAVI NEREDE?

AÖF 3 ders sınavı yurdun bazı illerinde düzenlenecek. AÖF 3 ders sınavı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da yapılacak.

Öğrenci sayfasında üç ders sınav merkezi ile ilgili “Üç Ders Sınav Merkezi Değişikliği” arayüzü 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde açılmıştı. Bu arayüzde üç ders sınav merkezinin değişmesini isteyen öğrenciler, değişiklikleri bu sayfadan yaptı. Bu linkten yapılacak sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli oldu. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorunda kalıyor.

Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve hâlen cezaevinde/tutukevinde olup “Üç Ders Sınavı”na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılacak.

AÖF 3 DERS SINAVINDA MAZERET SINAVI YAPILACAK MI?

Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmayacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacak.