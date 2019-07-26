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26 Temmuz 2019 Cuma 14:25:56 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:29:13

AÖF 3 ders sınavı ne zaman? AÖF 3 ders sınavı giriş belgesi görüntüleme sayfası!

AÖF öğrencileri arama motorlarında AÖF 3 ders sınavı ile ilgili aramaları yoğunlaştırdı. Öğrenciler AÖF 3 ders sınavının ne zaman olduğunu ve sınava nerede gireceklerini araştırıyor. AÖF 3 ders sınavı, açıklanan tüm illerde değil, açıklanan illerde gerçekleşecek. AÖF 3 ders sınavının yapılacağı illerde açıköğretim büroları da belli bir saate kadar hizmet verecek. AÖF 3 ders sınavı ne zaman? AÖF 3 ders sınavı saat kaçta? AÖF 3 ders sınavı nerede? sorularının yanıtı ve AÖF 3 ders sınavı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra 3 dersten geçme hakkı tanınıyor. Bu doğrultuda gerçekleşecek AÖF 3 ders sınav tarihi yaklaştı. Öğrenciler "AÖF 3 ders sınavı ne zaman? AÖF 3 ders sınavı saat kaçta? AÖF 3 ders sınavı nerede?" sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırıyor.

 

AÖF GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA SAYFASI
 

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kalan 3 dersini vermek isteyen öğrenciler, AÖF 3 ders sınavına 27 Temmuz 2019 Cumartesi girebilecek. AÖF 3 ders sınavı saat 15:00’da başlayacak. AÖF 3 ders sınavı yurdun bazı illerinde yapılacak. AÖF 3 ders sınavı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da yapılacak.

Öğrenci sayfasında üç ders sınav merkezi ile ilgili “Üç Ders Sınav Merkezi Değişikliği” arayüzü 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde açılmıştı. Bu arayüzde üç ders sınav merkezinin değişmesini isteyen öğrenciler, değişiklikleri bu sayfadan yaptı. Bu linkten yapılacak sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli oldu. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorunda kalıyor.

Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve hâlen cezaevinde/tutukevinde olup “Üç Ders Sınavı”na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılacak.

AÖF 3 DERS SINAVI GİRİŞ BELGESİ

Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından veriliyor.

AÖF 3 DERS SINAVINA KİMLER GİREMİYOR?

Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremiyor. Ayrıca, (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrencilerin de "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı bulunmuyor.

AÖF 3 DERS SINAVINDA MAZERET SINAVI YAPILACAK MI?

Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmayacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacak.

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