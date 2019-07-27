AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2019 AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları görüntüleme sayfası gibi konular arama motorlarında yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere kaldıkları 3 dersten geçebilme hakkı veriliyor. AÖF 3 ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülüyor. AÖF 3 ders sınavı bugün saat 15:00'te gerçekleşecek. Açıköğretim Fakültesi AÖF 3 ders sınavı sona erdikten sonra AÖF 3 ders sınav soruları ve cevaplarını açıklayacak. 2019 AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları görüntüleme sayfasına haberimizden ulaşabilecek.

Bugün gerçekleştirilecek AÖF 3 ders sınavı yurdun bazı illerinde yapılacak. AÖF 3 ders sınavının yapılacağı illerde açıköğretim büroları da belli bir saate kadar hizmet verecek. Böylece AÖF öğrencileri giriş belgelerini kurumlardan alabilecek.

Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından da görüntülenebiliyor.

AÖF 3 DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR? KİMLER GİREMEZ?

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması gerekiyor. Bu koşulları taşıyan öğrenciler AÖF 3 ders sınavına girebiliyor.

Buna karşın lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenciler ile (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na giremiyor.

AÖF 3 DERS SINAVI NEREDE? SAAT KAÇTA?

AÖF 3 ders sınavı yurdun bazı illerinde düzenlenecek. AÖF 3 ders sınavı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da yapılacak.

Öğrenci sayfasında üç ders sınav merkezi ile ilgili “Üç Ders Sınav Merkezi Değişikliği” arayüzü 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde açılmıştı. Bu arayüzde üç ders sınav merkezinin değişmesini isteyen öğrenciler, değişiklikleri bu sayfadan yaptı. Bu linkten yapılacak sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli oldu. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorunda kalıyor.

Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve hâlen cezaevinde/tutukevinde olup “Üç Ders Sınavı”na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılacak.

AÖF 3 ders sınavı, bugün (27 Temmuz 2019 Cumartesi) gerçekleştirilecek. AÖF 3 ders sınavı saat 15:00’da başlayacak.



AÖF 3 DERS SINAVINDA MAZERET SINAVI OLACAK MI?

Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmayacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacak.