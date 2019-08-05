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05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:28:50 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:31:06

AÖF 3 ders sınav sonucu belli oldu mu? AÖF 3 ders sınav sonuçları öğrenme sayfası

AÖF 3 ders sınav sonucu belli oldu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mezun olabilmek için 27 Temmuz'da gerçekleşen AÖF 3 ders sınavına giren öğrenciler heyecanla sonucun açıklanmasını bekliyor. AÖF 3 ders sınavından başarılı olan adaylar mezun olabilme hakkına da sahip olacak. AÖF 3 ders sınavından başarısız olan öğrecilerin ise öğrenim hayatı devam edecek. AÖF 3 ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülüyor. Peki, AÖF 3 ders sınav sonucu ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı ve AÖF 3 ders sınav sonuçları öğrenme sayfası ile ilgili detaylar haberimizde.

AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Kaldığı son 3 dersten geçebilme şansını değerlendirmek isteyen öğrenciler 27 Temmuz'da gerçekleşen AÖF 3 ders sınavına girdi. AÖF 3 ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülüyor. Bu doğrultuda Üç Ders Sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçecek. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile Üç Ders Sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenecek. 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapıldı.  Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmayacak. 

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME SAYFASI
 

AÖF 3 DERS SINAV SONUCU BELLİ OLDU MU?

AÖF 3 ders sınav sonucu henüz belli olmadı. AÖF 3 ders sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili herhangi bir açıklanma gelmesi halinde haberimiz içerisinde yer alacak. 2019 AÖF 3 ders sınav sonucu öğrenme sayfasına haberimizden erişim sağlanabilecek.

“Üç Ders Sınavı”na katılmış ve bu derslerin sınavlarında başarılı olmuş öğrenci “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki mezuniyet koşullarını sağladığı takdirde mezun olabilecek.

AÖF 3 DERS SINAVI NEDİR?

Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı tanınır: 

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin, 

FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması.

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