AÖF 3 ders sınav sonuçları sorgulama sayfası! AÖF öğrenci girişi ekranı

AÖF 3 ders sınav sonuçları sorgulama sayfası, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Eskişehir Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin merakle beklediği AÖF 3 ders sınav sonuçları erişime açıldı. Kaldığı son 3 dersten geçebilme şansını değerlendirmek isteyen öğrenciler 27 Temmuz'da gerçekleşen AÖF 3 ders sınavına girmişti. Sonuçların açıklanmasını isteyen öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. AÖF 3 ders sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Böylece öğrenciler AÖF 3 ders sınavında başarılı olup olmadığını, mezun olup olmadığını görebiliyor. AÖF 3 ders sınav sonuçları, AÖF öğrenci otomasyonuna giriş yapıldıktan sonra görüntülenebiliyor.

AÖF 3 ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülüyor. Buna göre, Üç Ders Sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçiyor. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile Üç Ders Sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirleniyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapıldı. Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmayacak.

“Üç Ders Sınavı”na katılmış ve bu derslerin sınavlarında başarılı olmuş öğrenci “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki mezuniyet koşullarını sağladığı takdirde mezun olabilecek.

AÖF 3 DERS SINAVI NEDİR?

Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı tanınır:

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin,

FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması.