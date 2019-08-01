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01 Ağustos 2019 Perşembe 13:32:24 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:33:30

AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 3 ders sınav sonuçları tarihi belli oldu mu?

AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. 27 Temmuz'da gerçekleşen AÖF 3 ders sınavına giren öğrenciler sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Bu sınavla birlikte kaldığı son 3 dersten geçebilme şansına sahip olan öğrencilerin Üç Ders Sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçecek. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile Üç Ders Sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenecek. Mezun olma hayali kuran AÖF öğrencileri "AÖF 3 ders sınav sonuçları tarihi belli oldu mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. 27 Temmuz'da gerçekleşen AÖF 3 ders sınavına girerek mezun olma hayali kuran öğrenciler sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. AÖF 3 ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülüyor. AÖF öğrencileri bu sınava girerek, kaldığı son 3 dersten geçebilme hakkına sahip olacak. AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz'da yurdun belli illerinde saat 15:00'te gerçekleştirildi. AÖF 3 ders sınavı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapıldı.  Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmayacak. 

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

AÖF 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı. AÖF 3 ders sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili herhangi bir açıklanma yapılması halinde haberimizde yer alacak. 2019 AÖF 3 ders sınav sonucu öğrenme sayfasına haberimizden erişim sağlanabilecek

“Üç Ders Sınavı”na katılmış ve bu derslerin sınavlarında başarılı olmuş öğrenci “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki mezuniyet koşullarını sağladığı takdirde mezun olabilecek.

AÖF 3 DERS SINAVI NEDİR?

Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı tanınır: 

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin, 

FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması.

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