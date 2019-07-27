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27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:58:33 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:01:16

AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF 3 ders sınav sonucu öğrenme sayfası!

AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF 3 ders sınav sonucu öğrenme sayfasına nereden giriş yapılır? sorularının yanıtı merak ediliyor. AÖF 3 ders sınav sonuçları ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar yoğunlaşıyor. AÖF 3 ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülüyor. AÖF öğrencileri bu sınava girerek, kaldığı son 3 dersten geçebilme hakkına sahip olacak. AÖF 3 ders sınavı bugün yurdun belli illerinde saat 15:00'te başlayacak. AÖF 3 ders sınav sonuçları ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alacak.

AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. AÖF öğrencileri, bugün saat 15:00'te sınava girecek. AÖF öğrencileri bu sınava girerek, kaldığı son 3 dersten geçebilme hakkına sahip olacak “Üç Ders Sınavı” notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçecek. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile “Üç Ders Sınavı” notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenecek. AÖF 3 ders sınavı bugün yurdun belli illerinde saat 15:00'te başlayacak. AÖF 3 ders sınav sonuçları ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacak. Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmayacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacak.

AÖF 3 DERS SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA SAYFASI
 

Sınava girecek öğrenciler AÖF 3 ders sınavı için sınav giriş belgelerini http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından çıkarabiliyor. AÖF 3 ders sınavının yapılacağı illerde açıköğretim büroları da belli bir saate kadar hizmet verecek olup, AÖF öğrencileri giriş belgelerini bu kurumlardan da alabiliyor.

AÖF 3 ders sınavı yurdun bazı illerinde düzenlenecek. AÖF 3 ders sınavı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da yapılacak.

Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve hâlen cezaevinde/tutukevinde olup “Üç Ders Sınavı”na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılacak.

AÖF 3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019 AÖF 3 DERS SINAV SONUCU ÖĞRENME SAYFASI

AÖF 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı. AÖF 3 ders sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili herhangi bir açıklanma yapılması halinde haberimizde yer alacak. 2019 AÖF 3 ders sınav sonucu öğrenme sayfasına haberimizden giriş yapılabilecek.

AÖF 3 DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİYOR? KİMLER GİREMİYOR?

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması gerekiyor. Bu koşulları taşıyan öğrenciler AÖF 3 ders sınavına girebiliyor.

Buna karşın lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenciler ile (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na giremiyor.

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