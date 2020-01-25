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25 Ocak 2020 Cumartesi 15:34:16 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 15:36:14

AÖF 2. dönem kayıt yenileme tarihi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? soruları AÖF öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta 18-19 Ocak tarihlerinde AÖF final sınavlarına giren öğrencilerin heyecanla beklediği sınav sonuçları da erişime açıldı. Öğrenciler şimdi de gözlerini AÖF kayıt yenileme tarihlerine çevirdi. Ara tatilde olan öğrenciler kayıt yenileme dönemini kaçırmak istemiyor. AÖF öğrencileri bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini hangi tarihlerde ve nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyor. İşte AÖF 2. dönem kayıt yenileme tarihi ve kayıt yenileme işlemleri...

AÖF kayıt yenileme işlemleri merak ediliyor. AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta 18-19 Ocak tarihlerinde AÖF final sınavlarına giren öğrencilerin heyecanla beklediği sınav sonuçları da erişime açıldı. Öğrenciler şimdi de gözlerini AÖF kayıt yenileme tarihlerine çevirdi. Ara tatilde olan öğrenciler kayıt yenileme dönemini kaçırmak istemiyor. AÖF öğrencileri bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini hangi tarihlerde ve nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyor. AÖF 2. dönem kayıt yenileme tarihi ve kayıt yenileme işlemleri haberimizde..

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU
 

AÖF 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Başlangıç tarihi: 17 Şubat 2020 
Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bitiş tarhi: 28 Şubat 2020

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile işlem yapılabiliyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencileri Bahar Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini sistemden yapabilirler.

Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.

DÖRT ADIMDA KAYIT YENİLEME SÜRECİ

1- Derslerini seç.
2- Ücretini öde.
3- Otomasyondan kaydını kontrol et.
4- Ders kitapların eKampüs'te.

BORCU OLAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Önceki öğretim yıllarından/döneminden Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı borcu olan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçları ile 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarlarını ödemek zorundadır. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi ders seçimine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/döneminden borcu olanlar, kalan borçlarını ödemek zorundadır.

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