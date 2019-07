Anestezi DGS geçiş bölümleri hangileri! 2019 Anestezi DGS geçiş puanları!

Anestezi bölümü, üniversitelerin yüksek okullarında iki yıllık olarak okutuluyor. Bu bölümü okuyan öğrenciler DGS sınavına girerek dörde tamamlamak istiyor. Okulunu dörde tamamlamak isteyen öğrenciler bu yıl 30 Haziran'da DGS sınavına girdi. DGS sonuçları bugün içerisinde açıklanacak. Öğrenciler sınavda sergiledikleri başarıyı sorgulama sayfalarında görebilecek. DGS sınav sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek. Öğrenci adayları T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile buradan sorgulama işlemini yapabilecek.

2019 geçiş bölümleri ÖSYM'nin sitesinde yer alıyor. Bu kılavuzda anestezi öğrencileri hangi dört yıllık bölümleri okuyabileceğini görebiliyor.

Anestezi ve Anestezi Teknikerliği okuyan öğrencilerin DGS sınavında başarılı olması halinde tercih edebilecekleri lisans programları şu şekilde:

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Hemşirelik

Hemşirelik VE Sağlık Hizmetleri

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

ANESTEZİ BÖLÜMÜ

Anestezi, ameliyat esnasında hastanın vücuduna yapılacak olan tıbbi müdahalelerden acı çekmemesi adına gerçekleştirilen ameliyat öncesi uyuşturma ve uyutma operasyonuna verilen ad oluyor. Anestezi işlemi genel olarak anestezi uzmanları tarafından gerçekleştirilse de bu süreçleri hazırlayan, yeri geldiğinde ise bu süreçleri uygulamakla yükümlü olan anestezi teknikerlerinin de bulunması esastır. İşte bu ara elemanların yetişmesini sağlayan eğitim programramı da anestezi bölümüdür.

Anestezi Programında eğitim süresi içersinde öğrenciler; ders kurulları programı doğrultusunda eğitim alıyor. Fizyoloji, anatomi, temel kimya, temel fizik, hastalıklar bilgisi, farmakoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi temel tıp bilimlerindeki eksiklikleri kapatılırken, Türk dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersleriyle birlikte ingilizce bilgilerini arttırmaktadırlar. Mesleki dersler olarak Anestezi Temel Bakım ilkeleri ve Uygulamaları sosyal aktiviteler ve seçmeli derslerle destekleniyor. Yıl sonu (1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf sonunda 4 hafta) stajlarını bir anestezi uzmanı denetiminde hastanelerin (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) ameliyathanelerinde yapıyor. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Afet öncesi eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri, afet olması durumunda da koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmektir.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Hemşirelik bölümünü okuyanlar bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

HEMŞİRELİK ve SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Hemşirelik yüksekokulları birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması ve hasta bakımının planlanması, örgütlenmesi ile ilgili hizmetler konusunda eğitim yapar.

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Sağlık Yönetimi Bölümü; sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla “Hastane Yönetimi”, “Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu”, “Sağlık Finansmanı”, “Sağlık Sigortacılığı”, “Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı” gibi konularda eğitim vermek amacıyla kurulmuş ve alanında bilimsel verilerin toplanması, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapılması ve sağlık reformları doğrultusunda, sağlık hizmeti verme sürecini yönetebilecek profesyonel insan gücü yetiştirilmesini hedeflemektedir.

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

Sosyal Hizmet Lisans Programının amacı, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunabilen, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ile donanımlı, yetkin sosyal çalışmacılar yetiştirmektir.