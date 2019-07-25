  • Bist 100
    103395
  • Dolar
    5,6998
  • Euro
    6,3596
  • Altın
    261,0310
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bu kadarı da Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği Bu kadarı da Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği
Pendik’te bir apartmanın bahçesi çöktü: 3 kişi yaralı Pendik’te bir apartmanın bahçesi çöktü: 3 kişi yaralı
Boeing 737 Max uçağı üretimini sonlandırabilir Boeing 737 Max uçağı üretimini sonlandırabilir
İrandan BM Güvenlik Konseyine 'Stena Impero' mektubu İrandan BM Güvenlik Konseyine 'Stena Impero' mektubu
Son Dakika: Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi hayatını kaybetti Son Dakika: Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi hayatını kaybetti
Enes İdlib'deki katliamları belgelerken şehit oldu' Enes İdlib'deki katliamları belgelerken şehit oldu'
İdlib'e yoğun hava saldırıları: 7 ölü İdlib'e yoğun hava saldırıları: 7 ölü
Filistinli tutukluların çocukları sınavlarda ipi göğüsledi Filistinli tutukluların çocukları sınavlarda ipi göğüsledi
CAATSA, Trump'a Türkiye konusunda hareket alanı veriyor CAATSA, Trump'a Türkiye konusunda hareket alanı veriyor
İskoçya'dan Boris Johnson'a 'bağımsızlık' uyarısı İskoçya'dan Boris Johnson'a 'bağımsızlık' uyarısı
Savunma Bakanlığı'ndan son dakika S-400 açıklaması: Sevkiyatın birinci bölümü sona erdi Savunma Bakanlığı'ndan son dakika S-400 açıklaması: Sevkiyatın birinci bölümü sona erdi
'En ölümcül Ebola salgını' bir yılını dolduruyor 'En ölümcül Ebola salgını' bir yılını dolduruyor
Elektronik haberleşmede tüketici en fazla 'bağlantılar'dan şikayetçi Elektronik haberleşmede tüketici en fazla 'bağlantılar'dan şikayetçi
Erbil şehidimizin kanı yerde kalmadı Erbil şehidimizin kanı yerde kalmadı
Komandolarımız Suriye sınırına taşındı Komandolarımız Suriye sınırına taşındı
Anestezi DGS geçiş bölümleri hangileri! 2019 Anestezi DGS geçiş puanları! Anestezi DGS geçiş bölümleri hangileri! 2019 Anestezi DGS geçiş puanları!
Milli futbolcumuza hayran kalan İtalyan basını Merih'e lakap taktı: Duvar Demiral Milli futbolcumuza hayran kalan İtalyan basını Merih'e lakap taktı: Duvar Demiral
Volkswagen ilk yarı yıl mali sonuçlarını duyurdu Volkswagen ilk yarı yıl mali sonuçlarını duyurdu
ABD'li yatırımcılar Türkiye'deki yatırımlarında ısrarcı ABD'li yatırımcılar Türkiye'deki yatırımlarında ısrarcı
FIFA dünya sıralamasında Cezayir'den büyük çıkış FIFA dünya sıralamasında Cezayir'den büyük çıkış
Altının ons fiyatı son 6 yılın zirvesinde Altının ons fiyatı son 6 yılın zirvesinde
Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e yönelik hava saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e yönelik hava saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti
Denizlispor Bakary Sako'yu bekliyor Denizlispor Bakary Sako'yu bekliyor
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:48:25 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:52:02

Anestezi DGS geçiş bölümleri hangileri! 2019 Anestezi DGS geçiş puanları!

Yüksek öğretim okullarının anestezi bölümünde okuyan ve DGS sınavına girerek dörde tamamlamak isteyen öğrenciler, Anestezi DGS geçiş bölümlerini merak ediyor. Anestezi DGS geçiş bölümleri arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. 2019 Anestezi DGS geçiş bölümleri ile ilgili bilgiler ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda açıklanıyor. Anestezi okuyan ve DGS geçiş bölümlerini merak eden öğrenciler ve velileri sorularının yanıtını haberimizde bulabilirler.

Anestezi bölümü, üniversitelerin yüksek okullarında iki yıllık olarak okutuluyor. Bu bölümü okuyan öğrenciler DGS sınavına girerek dörde tamamlamak istiyor. Okulunu dörde tamamlamak isteyen öğrenciler bu yıl 30 Haziran'da DGS sınavına girdi. DGS sonuçları bugün içerisinde açıklanacak. Öğrenciler sınavda sergiledikleri başarıyı sorgulama sayfalarında görebilecek. DGS sınav sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek. Öğrenci adayları T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile buradan sorgulama işlemini yapabilecek.

2019 geçiş bölümleri ÖSYM'nin sitesinde yer alıyor. Bu kılavuzda anestezi öğrencileri hangi dört yıllık bölümleri okuyabileceğini görebiliyor.

ANESTEZİ DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ HANGİ OKULLARDA VAR?
 

Anestezi ve Anestezi Teknikerliği okuyan öğrencilerin DGS sınavında başarılı olması halinde tercih edebilecekleri lisans programları şu şekilde:

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 
Hemşirelik
Hemşirelik VE Sağlık Hizmetleri
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet 

ANESTEZİ BÖLÜMÜ

Anestezi, ameliyat esnasında hastanın vücuduna yapılacak olan tıbbi müdahalelerden acı çekmemesi adına gerçekleştirilen ameliyat öncesi uyuşturma ve uyutma operasyonuna verilen ad oluyor. Anestezi işlemi genel olarak anestezi uzmanları tarafından gerçekleştirilse de bu süreçleri hazırlayan, yeri geldiğinde ise bu süreçleri uygulamakla yükümlü olan anestezi teknikerlerinin de bulunması esastır. İşte bu ara elemanların yetişmesini sağlayan eğitim programramı da anestezi bölümüdür.

Anestezi Programında eğitim süresi içersinde öğrenciler; ders kurulları programı doğrultusunda eğitim alıyor. Fizyoloji, anatomi, temel kimya, temel fizik, hastalıklar bilgisi, farmakoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi temel tıp bilimlerindeki eksiklikleri kapatılırken, Türk dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersleriyle birlikte ingilizce bilgilerini arttırmaktadırlar. Mesleki dersler olarak Anestezi Temel Bakım ilkeleri ve Uygulamaları sosyal aktiviteler ve seçmeli derslerle destekleniyor. Yıl sonu (1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf sonunda 4 hafta) stajlarını bir anestezi uzmanı denetiminde hastanelerin (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) ameliyathanelerinde yapıyor. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

ANESTEZİ DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Afet öncesi eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri, afet olması durumunda da koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmektir. 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Hemşirelik bölümünü okuyanlar bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

HEMŞİRELİK ve SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Hemşirelik yüksekokulları birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması ve hasta bakımının planlanması, örgütlenmesi ile ilgili hizmetler konusunda eğitim yapar.

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Sağlık Yönetimi Bölümü; sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla “Hastane Yönetimi”, “Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu”, “Sağlık Finansmanı”, “Sağlık Sigortacılığı”, “Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı” gibi konularda eğitim vermek amacıyla kurulmuş ve alanında bilimsel verilerin toplanması, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapılması ve sağlık reformları doğrultusunda, sağlık hizmeti verme sürecini yönetebilecek profesyonel insan gücü yetiştirilmesini hedeflemektedir.

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

Sosyal Hizmet Lisans Programının amacı, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunabilen, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ile donanımlı, yetkin sosyal çalışmacılar yetiştirmektir.

Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması
MİT ve TSK'dan Erbil zanlısı teröristlere ortak operasyon
Azerbaycan Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırıyor
Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilmişlerdi! Böyle sergilendi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1'i 'Gri Liste'de olan 5 terörist teslim oldu
İtalyanlar Milli yıldızımıza hayran kaldı, lakap bile taktılar
Peş peşe açıklama geliyor: 9 gün tatile karşıyız
Milli Eğitim Bakanlığında önemli atamalar
HDP'li Garo Paylan Kemal'e sahip çıktı
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Emrah'ın 3 milyon dolarlık oyuncağı!
Türkiye, kendi iletişim uydusunu bu roketle fırlatabilecek
Emeklinin zam farkları hesapta! Emekli farkları ne zaman yatırılacak?
Babaannesini öldürdü kahveye çay içmeye gitti
Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye girdi! Spekülatif fiyat dönemi bitti
Monchi ağız değiştirdi! F.Bahçe ve Sevilla arasında büyük kavga!
Antalya'da polisi şaşırtan görüntü! Düğüne gittiğini söyleyen sürücünün aracından...
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den ABD'ye ret! Askeri harekat seçeneği masada!
Mehmetçik Emir bekliyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ