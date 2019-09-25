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25 Eylül 2019 Çarşamba 14:28:55 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:29:22

Anadolu'da eğitim seferberliği

Adıyaman’ın Besni ilçesinde her yıl Eylül ayı sonunda Eğitim Bayramı düzenleniyor. Eğitim Bayramı, merkezi İstanbul’da bulunan ve eğitim sevdalısı Besni’li bürokrat ve iş insanları tarafından kurulan Besni Eğitim Vakfı’nın öncülüğünde Besni Belediyesi, Besni Kaymakamlığı ve Besni’de bulunan tüm sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yapılıyor.

Bu yıl 21’nci kez yapılacak olan ve dünyada sadece Adıyaman/Besni’de kutlanan Eğitim Bayramı 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak. Bayrama yerel Besni halkının yanında, Türkiye ve Dünyanın dört bir yanından Besni’liler ile çevre il ve ilçelerden eğitime gönül vermiş kişiler katılıyor.

Besni Eğitim Vakfı Başkanı İbrahim Bağış, Besni Eğitim Bayramının iki günlük programının çok yoğun ve coşkulu geçeceğine inandığını, bu kapsamda bayramın, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk olmak üzere başta olmak üzere birbirinden kıymetli konukları ağırlayacağını, tüm Besni’li hemşerilerimiz ve eğitim sevdalısı dostlarımızla birlikte bayramı coşku içinde kutlayacaklarını ve herkesin bu güzide bayrama davetli olduğunu belirtti.

Bu yıl, ilk  kez Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katılacağı Besni Eğitim Bayramına, Devlet Eski Bakanı Zeki Sezer, ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınış, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Haydar Bağış, Boğaziçin Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Arslan, Sanayici- iş Adamı Bekir Güneşhan ve Gazeteci Yazar Sunay Akın panelleriyle devam edecek. Bayram programına, Ressam Selvi Öcal’ın organizasyonunda Fotoğraf ve Resim Sergisi, Besni ürünlerinin tanıtımı, Osmat İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/Tesisat Atölye Açılışı dahil olacak.

Besni Belediyesi, Besni Kaymakamlığı ve Besni Eğitim Vakfıyla birlikte hazırlanan ve kutlanan eğitim bayramına değerli konuşmacıların yanında, iki gün boyunca Besni Stadyumunda, Besni’li sanatçı Latif Doğan ve Tuncay Okutan’ın yanında, Kahtalı Miçey, Rojin, Yerel sanatçılardan Kenen Kızıldağ, Murat Esen, İsmet Yalçın’ın renk katacağını, ayrıca Urfa Sıra gecesi ekibinin de yer alacağını belirtti. 

Besni Eğitim Başkanı İbrahim Bağış bayram hazırlıklarında emeği geçen, paydaş olarak Besni Belediyesi ve Besni Kaymakamlığı yanında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Ziraat Odası Başkanlığına, diğer tüm sivil toplum örgütlerine, Latif Doğan ve Tuncay Okutan başta olmak üzere tüm sanatçı dostlarımıza, Besni Eğitim Vakfı üyelerine, Besni Pilav Günü organizasyonuna emek veren ve dahil olan tüm kardeşlerimiz ile birlikte Besni halkına Teşekkür etti. 

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