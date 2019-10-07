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07 Ekim 2019 Pazartesi 12:27:00 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:27:51

AÖF Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme tarihi: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme dönemi başladı. Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme son günü ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? soruları AÖF öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacak. Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme işlemleri ile ilgili diğer adımlar haberimiz içerisinde yer alıyor.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini nasıl yapabileceklerini öğrenmek istiyor. AÖF kayıt yenileme dönemi bugün başladı. AÖF kayıt yenileme sistemi erişime açıldı. Öğrenciler bugün itibariyle Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek. Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme tarihleri ve işlemleri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme işlemleri sizlerle..

AÖF KAYIT YENİLEME SAYFASI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Kayıt yenileme işlemleri bugün (7 Ekim 2019 Pazartesi günü) başlayıp, 18 Ekim 2019 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyeceklerdir.

Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında ve bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler.  Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Ekim 2019 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi;

AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10-19 (10 Hat) numaralı Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini sistemlerimizdeki kayıtlı cep telefonu numaranızla arayarak,Size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek,www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bölümündeki “Şifre Hatırlatma” bağlantısından şifrenizi alabilirsiniz.

2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyondaki (PDF)içerikten sorumludur.

Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.

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