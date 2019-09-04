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04 Eylül 2019 Çarşamba 17:25:49 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:28:14

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim DGS kayıt işlemleri 2019! AÖF DGS kayıt nasıl yapılır?

DGS yerleştirme sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. İki yıllık öğrenimlerini açıköğretim fakültesinde dörde tamamlamak isteyenler DGS tercihlerinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesini de yazdılar. DGS yerleştirme sonuçlarına göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne yerleşmeye hak kazanan öğrenciler kayıtlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim DGS kayıt işlemleri 2019, AÖF DGS kayıt nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi DGS kayıt süreci ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

ÖSYM tarafından 2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 4 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabiliyor. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.
 
İki yıllık öğrenimlerini açıköğretim fakültesinde dörde tamamlamak isteyenler DGS tercihlerinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesini de yazdılar. DGS yerleştirme sonuçlarına göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne yerleşmeye hak kazanan öğrenciler kayıt sürecini merak ediyor. AÖF DGS kayıt nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. 
 

DGS SONUÇ SAYFASI

 
AÖF DGS KAYIT NASIL YAPILIR? 
 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim DGS kayıt işlemleri AÖF sayfasında şu şekilde açıklanıyor:
 
"Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, örgün ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, 2019-2020 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2019 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.
 
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 26 Nisan – 08 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
 
Adaylar, 2019-DGS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Adayların DGS kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
 
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları ile başvuru yapabilecekleri Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programları; http://www.osym.gov.tr/TR,15729/2019-dgs-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html bağlantısında yer alan “TABLO-2.Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”başlığı altında açıklanmaktadır.
 
AÖF DGS KAYIT TARİHLERİ
 
İnternet Başvuru Tarihi 16 - 20 Eylül 2019
İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr
AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 16 - 20 Eylül 2019
AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 20 Eylül 2019
 
DİKKAT: Dikey Geçiş İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, 2019-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir. Tarihlerin öne alınması veya ertelenmesi halinde son dakika gelişmesi haberimizde yer alacak.
 
Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
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