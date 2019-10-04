ALES sonuçları 2019 açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranı haberimizde

ALES sonuçları yoğun ilgi görüyor. 17 Ekim'de açıklanması beklenen ALES 2 sınav sonuçları bugün erişime açıldı. ÖSYM 2019-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıkladığını duyurdu. 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. 17 Ekim'de açıklanması beklenen ALES sonuçları ÖSYM tarafından bugün erişime açıldı. ALES sonuçları nereden sorgulanır? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ALES sonuçları sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

ALES SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ekim 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Adayların Dikkatine:

Tarayıcınızın adres satırı ile başlamıyorsa TC kimlik numaranızı ve şifrenizi kesinlikle girmeyiniz.

Kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaranızın ve şifrenizin hiç kimse ile paylaşılmaması ve ÖSYM dışındaki sitelere girilmemesi gerekmektedir. Aksi durumda ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.