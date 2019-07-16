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16 Temmuz 2019 Salı 11:26:01 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 11:27:56

ALES son başvuru günü ne zaman? ALES kaç yıl geçerli, nasıl başvurulur?

ALES son başvuru günü ne zaman? ALES kaç yıl geçerli, nasıl başvurulur? sorularının yanıtları büyük bir heyecanla araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından (ÖSYM) düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) başvuruları geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bu yılın ikinci kez gerçekleştirilecek olan ALES'e katılacak adaylar, başvuru ücretlerini yatırarak başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. ALES başvuruları 17 Temmuz mesai bitimine kadar alınmaya devam edecek. ALES başvuru işlemlerine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

ALES son başvuru günü ne zaman? ALES kaç yıl geçerli, nasıl başvurulur? soruları tüm adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçimi için gerçekleştirilen ALES için geri sayım sürüyor.ÖSYM tarafından 9 Temmuz tarihinde alınmaya başlanan ALES başvuruları için son günler. Başvurucak olan adayların acele etmesi gerekiyor. ALES başvurularına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ALES SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN? 
ALES/2 başvuruları 9-17 Temmuz tarihleri arasında ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile kabul ediliyor. 

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?
27 Eylül 2017 tarihinden önce yapılan ALES sonuçları sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 (yıl) geçerli olarak kabul edilmiştir. 

ALES NASIL BAŞVURULUR?

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi
Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar;başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri
bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. *Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır.

d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES  başvuru ücreti de 120 TL olarak belirlendi. 

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES sınavı 22 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir

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