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20 Eylül 2019 Cuma 12:24:27 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 12:25:51

ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? Ales giriş belgesi indirme sayfası

ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı ve Ales giriş belgesi indirme sayfası arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene içinde 2.si Eylül ayında gerçekleşen Ales/2 sınavı için başvurular 9-17 Temmuz 2019 aralığında alındı. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Bu soruları yanıtlamak için sınavda ter dökecek adaylar sınavın saat kaçta başladığını öğrenmek ve giriş belgelerini indirmek istiyor. ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı ve Ales giriş belgesi indirme sayfası haberimizde yer alıyor.

ALES/2 sınavı için geri sayım sona eriyor. Başvuruların 9-17 Temmuz tarihlerinde alındığı ALES sınavı ile ilgili merak edilenler arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ALES sınavını bekleyen adaylar, sınavın saat kaçta başladığını ve ne kadar sürdüğünü merak ediyor. Sınava nerede girdiğini merak edenler de giriş belgelerini indirmek istiyor. ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Ales giriş belgesi indirme sayfasına da haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

ALES GİRİŞ BELGESİ İNDİRME SAYFASI
 

ALES SINAVI SAAT KAÇTA?

22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ALES/2 SınavI, saat 10.15’te başlayacak olup adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav 150 dakika sürecek.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR 

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. 

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

ÖZEL KİMLİK BELGESİ:

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava girişiçin geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. 

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

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