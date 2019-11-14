ALES sınavı ne zaman? ALES giriş belgeleri indirme ekranı haberimizde

ALES 3 sınavı ne zaman? ALES giriş belgeleri nereden indirilir? soruları ALES'e girecek adaylar tarafından araştırılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019 ALES 3) bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabiliyor. ALES için başvurular 17 Eylül'de başladı, 25 Eylül'de sona erdi.

ALES GİRİŞ BELGELERİ SORGULAMA

17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES 3 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar 150 dakika boyunca ter dökecek.

17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ALES/3 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.