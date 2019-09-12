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12 Eylül 2019 Perşembe 16:58:12 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:59:38

ALES sınavı giriş belgesi nereden indirilir? ALES sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

2019-ALES/2 sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. ALES sınavı, önümüzdeki hafta 22 Eylül'de gerçekleşecek. ALES'e girecek öğrenciler, sınav yerlerini merak ediyor. Arama motorlarında "ALES sınavı giriş belgesi nereden indirilir? ALES sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı" ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor.

2019-ALES/2 sınava giriş belgeleri açıklandı. 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. ALES sınavına girecek öğrenciler, sınav yerlerini merak ediyor. ALES sınavı giriş belgesi nereden indirilir? sorusunun yanıtı ve ALES sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. ALES sınavı giriş belgesi sorgulama işlemine dair merak edilenler haberimiz ieçrisinde yer alıyor.

ALES SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN İNDİRİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bugün saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI


 

ALES SINAVI SAAT KAÇTA?

22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ALES/2 SınavI, saat 10.15’te başlayacak olup adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR 

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. 

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur

ÖZEL KİMLİK BELGESİ:

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava girişiçin geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. 

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

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