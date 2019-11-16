Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019 ALES 3) ile ilgili olarak internet araştırmaları yapılıyor. Yarın gerçekeşecek ALES sınavına 141 bin 828 aday katılıyor. Adaylar "ALES ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebiliyor. ALES sınavı ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik.

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar katılabiliyor.

ALES GİRİŞ BELGELERİ SORGULAMA

17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA?

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar 150 dakika boyunca ter dökecek.

17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ALES/3 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN ADAYLARA UYARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na 141 bin 828 adayın katılacağını bildirdi ve şu uyarılarda bulundu;

"Adaylarımıza, en geç saat 10.00'da sınav binalarında olması gerektiğini aksi halde binalara alınmayacaklarını hatırlatmak isterim. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Öte yandan ALES'in geçmiş yıllarda ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere yılda 2 defa yapıldığını, gelen yoğun talep üzerine Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2018'den itibaren yılda 3 kez düzenlenmesi kararı alındığını anımsatan Aygün, "Pazar günü 81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenleyeceğimiz ALES'e 141 bin 828 aday katılacak. Sınavda emniyet görevlileri dahil toplam 18 bin 9 kişi görev alacak." diye konuştu.

Sınavda 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testin uygulanacağını ve adaylara 150 dakika süre verileceğini anlatan Aygün, bu soruların belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlilik ve bilgileri ölçmeye yönelik değil farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacağına işaret etti.