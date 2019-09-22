ALES sınavı yoğun ilgi görüyor. ALES/2 sınavı bugün saat 10:15'te başladı. Adaylar 150 dakika boyunca ALES için ter dökecek. ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve ALES sonuçlarının kaç sene geçerli olduğu merak ediliyor. "ALES kaç yıl geçerli? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtı da arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ALES sınavı ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanıyor. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşuyor.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2 sınav sonuçları 17 Ekim'de sınava giren öğrencilerin erişimine açılacak.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ

ALES sınavının sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES 3 NE ZAMAN?

ALES 3 için başvurular alınmaya başlandı. 17 Eylül'de başlayan ALES 3 başvuruları 25 Eylül'de sona erecek.

ALES PUANI NERELERDE KULLANILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.