ALES geç başvuruları bugün alınıyor! ALES geç başvuru ödemeleri nereden yapılır?

ALES geç başvurularının ne zaman ve nereden yapıldığı araştırılıyor. ALES/2 sınavına girecek adaylardan başvurularını henüz tamamlamayanlar ALES geç başvuru tarihi hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar ise ALES sınavı 2 ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtını araştırıyor. ALES /2 sınavı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM takvimine göre, ALES geç başvuruları bugün alınıyor. 31 Temmuz 2019 saat 00:00 itibari ile başlayan ALES geç başvuruları saat 23:59'da sona erecek. ALES/2 başvuru sınav ücretinin de (180 TL) bugün içerisinde ödenmesi gerekiyor.

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Merkez kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklar.

Merkez kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklar.

Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

ALES BAŞVURU VE ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIR?

Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM takvimine göre, ALES/2 sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

ALES NEDİR?



ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.