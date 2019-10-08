ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuru ücreti nereye ödenir? merak ediliyor. ALES 3 sınavı için 27-25 Eylül'de başvuru yapamayanlar bugün geç başvurularını yapabiliyor. ÖSYM'nin duyurusuna göre, ALES geç başvurular bugün saat 00:00 itibari ile başladı, gece saat 23:59'da sona erecek. Adayların bugün içerisinde sistemen başvurularını yapıp, ALES geç başvuru ücretini de ödemeleri gerekecek. ALES geç başvuru ücreti, normal başvuru döneminden farklı bedel de olup öğrencilerin bu bedelin tamamını ödemeleri gerekiyor. ALES geç başvuruları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti 180,00 TL'dir. Bu bedel normal başvuru döneminde 120 TL olarak ödendi.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES 3 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar 150 dakika boyunca ter dökecek.